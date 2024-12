Un altro canide soccorso dai Vigili del Fuoco

Follonica: Secondo intervento per il recupero di un canide. La squadra del distaccamento VVF di Follonica è intervenuta in località Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima, per il recupero di una canide che, probabilmente investito da un’auto, vagava ferito e disorientato ai bordi della carreggiata.

La squadra VF ha provveduto ad evitare che l’animale invadesse nuovamente la sede stradale in attesa dell'arrivo del personale addetto al recupero dei randagi che, appena arrivato sul posto, ha immediatamente provveduto al trasporto presso clinica veterinaria per le cure del caso e per stabilire se si tratti di cane o lupo.

Sul posto oltre ai VVF anche la polizia provinciale.