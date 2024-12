Cronaca Salvato dai Vigili del fuoco un cane rimasto intrappolato in un canale di scolo irriguo 23 dicembre 2024

Grosseto: Laborioso intervento della prima partenza della sede centrale di Grosseto dei Vigili del fuoco, per il recupero di un cane che si era introdotto all’interno di un canale di scolo irriguo del diametro di circa 40 cm situato all’interno di un’Azienda agricola nel comune di Magliano in Toscana, rimanendovi intrappolato.

La squadra del Comando, dopo oltre tre ore di lavoro e grazie all’utilizzo di un escavatore che ha permesso di intercettare la tubazione interrata, ha estratto il cane incolume e lo ha riconsegnato al proprietario. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri di Montiano.





