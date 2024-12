Serie D: Grosseto sbanca Siena. I biancorossi di Consonni vincono 1-0 con rete di Marzierli

Grosseto: L'Us Grosseto sbanca la Robur Siena nel derby del girone E di serie D, andato in scena oggi pomeriggio al Franchi. I ragazzi di mister Luigi Consonni vanno in rete nei minuti iniziali (al 9' minuto con Marzierli, che fissa il punteggio sull' 1-0 e conquistano tre punti pesantissimi per la classifica.

Adesso i torelli sono secondi in graduatoria a quota 33 punti, a 5 lunghezze dalla capolista Livorno.