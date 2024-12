Il Polo Bianciardi di Grosseto apre le porte al futuro

Nella sede di piazza De Maria si è svolto uno speciale Open Day tra arte, musica, danza e laboratori di social media e realtà aumentata.

Grosseto: Una giornata memorabile quella di sabato 14 dicembre al Polo Bianciardi di Grosseto, dove l'Open Day si è trasformato in una vera e propria celebrazione delle arti e della creatività. I docenti, con il Dirigente Scolastico Prof. Marco D'Aquino, hanno orchestrato un evento che ha saputo coniugare l'orientamento scolastico con performance artistiche di alto livello.

L'istituto, che vanta un'offerta formativa completa e diversificata con i suoi cinque indirizzi - Liceo Artistico, Liceo Musicale, Liceo Coreutico, Tecnico Grafica e Comunicazione e Professionale Web Community Manager -, ha dato vita a un programma ricco di attività che hanno coinvolto studenti, docenti e famiglie in un'esperienza immersiva nel mondo delle arti e dei social.

Durante l'evento, i corridoi e le aule della scuola hanno pulsato al ritmo della musica, con concerti che hanno mostrato il talento degli studenti del Liceo Musicale. Particolare rilevanza hanno avuto i due stage di danza, modern e contemporaneo proposti dal Liceo coreutico e tenuti da maestri di calibro nazionale come Luciano Melandri e Antimo Verrengia, che hanno offerto agli aspiranti danzatori un'opportunità unica di formazione e crescita artistica.

Non sono mancati i momenti dedicati alle arti visive da parte del Liceo Artistico e del Tecnico Grafica e Comunicazione, con laboratori di fotografia, disegno e scultura, e del Web Community Manager, con i laboratori di social media, realtà virtuale, informatica e CISCO, che hanno permesso ai visitatori di sperimentare in prima persona le tecniche e gli strumenti utilizzati quotidianamente dagli studenti.





Il laboratorio di grafica 3D e i laboratori 4.0, dotati di visori per la realtà aumentata, hanno invece mostrato come la scuola sia al passo con le più moderne tecnologie digitali, preparando gli studenti alle sfide professionali del futuro.

Durante la giornata si è svolto un flash mob che ha visto la partecipazione di studenti, docenti e genitori, rappresentando lo spirito di comunità del Polo Bianciardi.

Eventi come questo sono fondamentali non solo come momento di orientamento per i futuri studenti, ma soprattutto come opportunità di crescita per i ragazzi, che hanno l'occasione di mettersi alla prova in situazioni reali e di mostrare le competenze acquisite durante il loro percorso formativo.

Il Polo Bianciardi si conferma così non solo come un'eccellenza nel panorama formativo della provincia di Grosseto, ma come un vero e proprio laboratorio di talenti, dove la creatività si fonde con la preparazione tecnica e dove ogni studente può trovare il proprio percorso di crescita personale e professionale.

L'ottima organizzazione dell'evento e la partecipazione entusiasta di tutti i presenti hanno dimostrato ancora una volta come il Polo Bianciardi sia un punto di riferimento per la formazione sul territorio, sempre pronto a rinnovarsi e a offrire ai propri studenti opportunità di apprendimento all'avanguardia.

Ultimi due appuntamenti degli Open Day al Polo Bianciardi per conoscere l’ampia offerta formativa dell’istituto saranno il 18 ed il 25 gennaio 2025.

Inoltre, nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio i ragazzi potranno visitare la scuola e fare i laboratori prenotandosi agli indirizzi mail:

Liceo Artistico: m.savona@polobianciardigrosseto.it

Liceo Musicale: g.mazzi@polobianciardigrosseto.it

Liceo Coreutico: p.porti@polobianciardigrosseto.it

Tecnico Grafica e Comunicazione: p.vincenzoni@polobianciardigrosseto.it

Professionale Web Community Manager: r.izzo@polobianciardigrosseto.it