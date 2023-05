Un aiuto per l’Emilia Romagna: Sei Toscana mette a disposizione mezzi e uomini

Grosseto: Sei Toscana si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione detriti e pulizia dei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna.



Grazie all’impegno dei propri dipendenti ed alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana invierà nelle zone alluvionate cinque mezzi attrezzati, fra autocarri con cassone e polipo caricatore e camion con sponda idraulica. Attrezzature maggiormente utili in questa fase emergenziale, che saranno impiegate per la rimozione dei rifiuti attualmente presenti nei punti di accumulo organizzati nei centri abitati colpiti dalle recenti calamità. Nei prossimi giorni, inoltre, alcuni dipendenti di Sei Toscana partiranno alla volta dell’Emilia Romagna per aiutare i tanti volontari impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso e aiuto alle comunità locali.





“Difronte a queste tragedie non possiamo far altro che cercare di dare il nostro contributo e il nostro aiuto – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Ringrazio i dipendenti che si sono subito impegnati per riuscire a organizzare tutto nel minor tempo possibile. Si tratta di un piccolo ma importante gesto, in cui pensiamo di poter ritrovare i valori della solidarietà, veicolandoli anche all’interno della nostra comunità aziendale”.