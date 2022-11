Un aiuto per Asia

Grosseto: Asia è nata a Grosseto prematuramente, il 17 marzo 2022 a sole 24 settimane e 4 giorni. 730 gr e 32 cm, da genitori umili e nullatenenti. Pino, il babbo, oggi metalmeccanico, con paga sindacale da artigiano è conosciuto da molti Grossetani e non, per aver eseguito numerose prestazioni musicali a scopo benefico a favore di importanti progetti Sociali ed individuali. Valeria, la mamma, attualmente disoccupata.

Asia, dopo essere stata rianimata durante il parto, viene trasferita e ricoverata d'urgenza al Policlinico Le Scotte di Siena, ove si trova attualmente da 7 mesi e mezzo. Durante il suo lungo percorso di degenza, Asia ha avuto diversi problemi di salute e numerosi interventi.

Diagnosi:

Prematurtà estrema;

Sindrome da distress respiratorio neonatale;

Ipertensione polmonare persistente;

Pervietà del dotto arterioso (chiusura chirurgica);

Emorragia intraventricolare bilaterale;

Broncodisplasia di grado moderato;

Laringo-tracheomalacia di grado moderato;

Anemia del prematuro;

Retinopatia;

Disturbi alimentari.

Nonostante tutti questi episodi, oggi Asia è una normale bambina di 4,400 kg e 55 cm, ma il destino gli ha purtroppo riserbato un futuro ancora più difficile. Affetta da DISTROFIA MIOTONICA DI TIPO 1 (Distrofia di Steinert) dovrà continuamente eseguire visite specialistiche, neurologiche e varie attività motorie, poichè essendo una malattia rara, è sprovvista di cure con farmaci specifici, ma solo sperimentali. Pino e Valeria, già provati da quanto accaduto e dopo aver messo fine ai propri risparmi e a quelli progettati per la loro piccola, si sono rivolti ad alcune mamme e all'Associazioni Movimento Vita Grosseto, per chiedere un prezioso e concreto aiuto, utile e indispensabile alla salute ed il futuro di Asia.

"Con umiltà, - scrivono babbo Pino e mamma Valeria - ci rivolgiamo alla città di Grosseto per un umile gesto a favore della nostra bambina."

Sarà possibile fare una donazione con causale "Aiuto per Asia" effettuando direttamente un bonifico bancario IBAN: IT72C3608105138249661149669 oppure rivolgendosi direttamente all'Associazione Movimento Vita Grosseto riferendo di voler fare una donazioe per Asia.

Ricordiamo anche che sabato 5 Novembre alle ore 14:00, in piazza della Vittoria a Paganico sarà effettuata una "Passeggiata solidale per Asia" organizzata dalla Proloco di Paganico, Vanessa Sicola, TrekkingPaganico, Miseriordia di Paganico e Movimento per la Vita di Grosseto.

Per info e prenotazioni contattare Vanessa al numero 366 345 4435 oppure Maria Josè 328 060 3392

Associazione Movimento Vita Grosseto

Via De Amicis 7 - 58100 Grosseto (Gr)

Tel 0564.453252 - Cell. 349.7808055

movimentovitacavgr@gmail.com



