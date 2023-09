Cultura Ultimo giorno per visitare la mostra dei disegni dal vero di Dino Petri 1 settembre 2023

Massa Marittima: Domenica 3 settembre ultimo giorno per visitare la mostra "Fonderie e ferriere dell'Alta Maremma, nei disegni dal vero di Dino Petri" allestita a Massa Marittima, al Museo di San Pietro all'Orto, in Corso Diaz 36. La mostra ha avuto un grande successo di pubblico, con più di 2000 persone registrate, a partire dalla sua inaugurazione, avvenuta all'interno delle Giornate FAI di Primavera.

“Questa esposizione è stata pensata con una duplice funzione: – commenta Irene Marconi, assessore alla Cultura del Comune di Massa Marittima - da un lato vuol essere un riconoscimento a Dino Petri per il prezioso lavoro di ricerca, memoria e testimonianza svolti negli anni, dall'altra l'intento è quello creare l'occasione per avviare una riflessione pubblica e complessiva sullo sfruttamento delle risorse del sottosuolo”. E infatti, nell’ambito della mostra, sono stati organizzati anche sei momenti di approfondimento sul patrimonio, sul paesaggio, sull’archeologia e le buone pratiche di valorizzazione con il coinvolgimento della cittadinanza, sullo sguardo dell’artista. Anche questi incontri si sono rivelati un successo, raccogliendo una costante partecipazione. Dopo trent'anni dalla realizzazione dei suoi disegni, la mostra di Dino Petri ha riportato alta l’attenzione sul patrimonio davvero unico rappresentato dalle fonderie e dalle ferriere, testimonianze di un passato vivissimo, che spazia dai primi forni etruschi fino alle strutture granducali e agli altiforni novecenteschi. Un patrimonio diffuso in un’area molto vasta, che va dalle Colline Metallifere alla Val di Cornia; un'eredità che può ancora indicare futuri sviluppi possibili.

