Ultimo atto per la rassegna “Paesi in musica a Roccastrada”

Roccastrada: Si conclude con il sesto ed ultimo concerto jazz di Romina Capitani e Riccardo Galardini duo, previsto per giovedi 24 agosto alle ore 21.00 alle terrazze panoramiche del Collese a Roccastrada, la rassegna musicale estiva “Paesi in Musica” organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con A.Gi.Mus. Grosseto ed il patrocinio della Provincia di Grosseto.

E’ l’ultimo di 6 concerti gratuiti che si sono svolti in altrettanti luoghi suggestivi del territorio comunale di Roccastrada per accompagnare cittadini e turisti durante il periodo estivo di luglio ed agosto. “La rassegna musicale organizzata dal Comune ha riscosso fino ad adesso un ottimo successo di pubblico - queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi - nonché un forte interesse culturale grazie agli artisti conosciuti sia a livello nazionale che internazionale ma anche giovani emergenti che si sono esibiti. I giovani talenti grazie alla loro musica che ha spaziato dalla classica fino al jazz, hanno animato le piazze del nostro territorio e sono stati decisamente apprezzati dal numeroso pubblico che ha partecipato ad ogni spettacolo”. “Aspettiamo l’ultima esibizione del 24 agosto alle rinnovate terrazze panoramiche del Collese di Roccastrada - conclude Rabazzi - per valutare il bilancio complessivo della rassegna, ma possiamo già dire che l’obiettivo di tornare ad animare, attraverso la musica, luoghi di interesse storico del territorio così da renderli vivi e partecipati, è stato ampiamente raggiunto”. Si ricorda che il concerto è ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni è possibile scrivere a: agimus.grosseto@agimus.it oppure a g.vellutini@comune.roccastrada.gr.it Seguici





