Ultime due gare del girone: il Big Mat Bsc può ancora arrivare primo

Sabato 23 luglio doppio incontro, alle ore 15.30 e alle ore 20.30, per i biancorossi del manager Cappuccini



Grosseto: Ultima tappa del girone G1 della poule salvezza per il Big Mat Bsc Grosseto che, sabato 23 luglio, affronterà l’Academy of Nettuno. “Siamo pronti a giocare – commenta Yordany Scull Zayas, esterno del Big Mat Bsc Grosseto – queste due ultime due gare del girone di ritorno. Vogliamo chiudere la seconda fase della stagione nel migliore dei modi, consapevoli che l’umore è decisamente alto visto il buon cammino che abbiamo fatto fino ad oggi”.

Le due partite, una il pomeriggio alle ore 15.30 e una la sera alle ore 20.30, vedranno i biancorossi impegnati nella doppia sfida allo stadio Steno Borghese. L’obiettivo sarà quello di vincere, sperando che l’Hotsand Macerata subisca una battuta di arresto, per poter conquistare la vetta della classifica, divenire testa di serie per la prossima stagione ed affrontare la Coppa Italia con maggior serenità. Una speranza alla quale proverà a contribuire anche Yordany Scull Zayas che tenterà di scendere nel diamante di gioco, accelerando i tempi di recupero dell’infortunio causato da un lancio lo ha colpito alla testa: “Per fortuna il caschetto mi ha in parte protetto, anche se l’occhio è ancora gonfio. Spero, però, di recuperare per il match di sabato contro l’Academy of Nettuno, sarà un passaggio molto importante per la stagione”.