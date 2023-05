Ultima chiamata per l'Hobbystore Cp che ospita sabato la Rotellistica Camaiore

Grosseto: Ultima chiamata per il Circolo Pattinatori Grosseto Hobbystore nel campionato di serie A. I ragazzi di Fabio Bellan, ultimi nel girone B con cinque punti di ritardo dalla penultima e con gli scontri diretti sfavorevoli, hanno un’ultima occasione per continuare a lottare per la salvezza: alla pista Mario Parri arriva sabato alle 17 la Rotellistica Camaiore. Un confronto da vincere a tutti i costi, in attesa degli ultimi due impegni stagionali, sul campo della Blue Factor Castiglione e in via Mercurio contro i Pumas Viareggio. La formazione grossetana reduce da una brutta sconfitta sul campo della capolista Giovinazzo (9-0) al termine di un incontro nel quale il quintetto biancorosso non è mai riuscito ad impensierire, anche per un organico ridotto all’osso, il quintetto pugliese. Salvadori e compagni sanno perfettamente di essere con le spalle al muro e oggi cercheranno di disputare la partita della vita per mettere in tasca tre punti che possono far continuare la lotta verso la permanenza in categoria. Bellan ha convocato: Bruni, Spinetti; Salvadori, Nerozzi, Saitta, Borracelli, Alfieri e Cabella.

SERIE B. La formazione di serie B del Carrefour Alice disputa, sabato alle 17,30, la penultima giornata di campionato sulla pista della Focacceria Orlando Forte dei Marmi. Uno scontro tra due squadre che occupano l’ultimo posto della classifica. Un’occasione per il quintetto biancorosso, guidato per l’occasione da Emilio Minchella, di conquistare la seconda vittoria stagionale, in attesa di disputare l’ultima partita di fronte al pubblico amico contro lo Startit Prato.

I convocati: Del Viva, Saletti; Bruzzi, Giusti, Perfetti, Casini, Ciupi, Montomoli.