Ultim'ora: Donna cade di moto al Giglio, interviene Pegaso 2

Isola del Giglio: I mezzi dell'emergenza-urgenza della Asl Toscana sudest sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 17,50 all'Isola del Giglio, in località Campese, in via del Gronco, per una caduta dalla moto.

Nel sinistro, la cui dinamica al momento non è chiara, è rimasta ferita una donna di 43 anni. Sul posto è stato inviato il medico emergenza con Giglio Misericordia e allertato Pegaso 2. La paziente successivamente, viste le condizioni di salute, è stata trasportata in codice 2 con elisoccorso all'ospedale di Grosseto.