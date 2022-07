Ultim’ora. Annullata la ‘Notte Della Musica’

Grosseto: Il Comune di Grosseto e il CCN Centro Storico hanno deciso in accordo di annullare l’evento “Notte della Musica”, previsto per questa sera. La decisione è stata presa in seguito al tragico incidente avvenuto stamani nella zona di Braccagni, che ha causato la morte di 4 persone, tutte di Grosseto.



“Di fronte a eventi come il terribile incidente di stamattina – dichiarano congiuntamente il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del CCN Centro Storico Enrico Collura – crediamo sia necessario fermarsi. Abbiamo scelto di annullare l’iniziativa di stasera in segno di concreta vicinanza alle vittime, ai feriti, alle famiglie e agli amici che oggi piangono i loro cari. Siamo certi che i cittadini e tutta la comunità di Grosseto, colpita oggi da questa tragedia, si uniranno a noi in questo sentimento di profondo cordoglio. Allo stesso tempo, il nostro grazie di cuore va a tutte le scuole, le realtà, le persone che avevano messo in campo un encomiabile impegno per la riuscita della serata: a loro, la nostra riconoscenza per la comprensione dimostrata”.