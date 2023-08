"Ulisse coperto di sale” di Paolo Mari a “Cassero in Arte”

Venerdì 4 agosto alle 21.30 nell’Area Eventi del Cassero senese di Grosseto. Lo spettacolo di teatro-canzone del Teatro dello Sbaglio che intreccia i racconti di un'Odissea contemporanea con le canzoni di Lucio Dalla.

Grosseto: Un nuovo imperdibile appuntamento con il chitarrista grossetano Paolo Mari a “Cassero in Arte”. Venerdì 4 agosto alle 21.30 nell’Area Eventi del Cassero senese di Grosseto si terrà "Ulisse coperto di sale", lo spettacolo di teatro-canzone del Teatro dello Sbaglio che intreccia i racconti di un'Odissea contemporanea con le canzoni di Lucio Dalla. Nello spettacolo Telemaco è nelle vesti di un senzatetto che abita sulla riva del mare, lì seduto aspettando che il mare gli porti notizie del padre mai tornato. Ma dal mare arrivano racconti di persone e di creature misteriose, e così Telemaco offre il suo spettacolo di parole e di musica ai passanti. "Com'è profondo il mare", "4 marzo 1943", "Stella di mare", "L'anno che verrà" sono soltanto alcune delle canzoni del cantautore bolognese, arrangiate ed eseguite da Paolo Mari; i testi sono scritti ed interpretati da Cosimo Postiglione. Lo spettacolo sarà arricchito dalle percussioni e dagli effetti sonori di David Domilici. Paolo Mari tornerà poi al Cassero anche il 18 agosto con "Vissi d'Arte, vissi d'Amore" per poi dedicare un ultimo appuntamento previsto infine il 3 settembre allo spettacolo "Zingareska".

L'ingresso ai concerti è di 8 euro, fino ad esaurimento posti. Con l’opzione "saltafila" è possibile acquistare preventivamente i biglietti presso gli uffici dell'Istituzione Le Mura in via Mazzini, 99, tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per informazioni è possibile chiamare lo 0564 488083 o scrivere a lemura@comune.grosseto.it