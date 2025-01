Ufficiali le date dei quarti di Coppa Italia: Cp Grosseto di scena a Trissino mercoledì 22 gennaio

Grosseto: La Federazione italiana sport rotellistici ha ufficializzato le date dei playoff di Coppa Italia, ai quali è stato ammesso anche il Circolo Pattinatori Grosseto, dopo la vittoria di sabato scorso contro l’Azzurra Novara. I biancorossi di Massimo Mariotti scenderanno in campo mercoledì 22 gennaio sulla pista della capolista Trissino in un quarto di finale, sulla carta, dall’esito scontato, anche se in una partita secca può succedere di tutto.

Ad aprire il quadro delle partite dei quarti di finale, saranno però, il 21 gennaio, Amatori Lodi e Valdagno, mentre la settimana successiva, scenderanno in campo Forte dei Marmi-Monza, martedì 28 gennaio, e Innocenti Follonica-Bassano, mercoledì 29 gennaio.

Il Circolo Pattinatori si è guadagnato l’accesso ai playoff per il quarto anno consecutivo. La matematica della conquista del pass è arrivata sabato scorso, grazie a una vittoria di misura sulla matricola piemontese.

«Noi siamo destinati a soffrire fino all’ultimo secondo – dice l’allenatore Massimo Mariotti - perché siamo una squadra che ha tra le sue fila giocatori abbastanza giovani e a volte commettiamo delle ingenuità. Va comunque detto che questo è un campionato molto equilibrato, in tutte le partite sono difficili e alla fine conta solo fare punti».

«Contro Novara – aggiunge Mariotti - abbiamo preso cinque pali, per dodici minuti, prima del loro rigore abbiamo giocato quasi a una porta. Siamo andati due volte in vantaggio e ci siamo fatti riprendere due volte. Questo è uno sport in cui se vai un goal e non concretizzi le occasioni, non riesci a trovare il doppio vantaggio, alla fine ti viene anche un pochino di ansia».

Massimo Mariotti vuole però vedere il bicchiere pieno: «Giriamo con 17 punti, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, di cui tre con le prime tre della classifica. Credo insomma che in questa prima parte abbiamo fatto abbastanza bene, nelle sofferenze e ci siamo tolti la soddisfazione di entrare tra le prime otto per disputare i playoff di Coppa Italia e questo alla vigilia non era affatto scontato. Ora inizierà di ritorno, abbiamo in casa una serie di partite, a cominciare da quella di sabato prossimo contro il rinforzato Giovinazzo. Sulla nostra pista avremo anche Montebello, Monza e Sarzana. Dobbiamo cercare di capitalizzare e arrivare il prima possibile alla soglia dei 23-26 punti. L’obiettivo primario di quest’anno è di evitare possibilmente i playout e poi a quel punto possiamo guardare più avanti, ma prima dobbiamo guardare indietro e sfruttare a dovere i confronti con le squadre che sono dietro di noi».

Il quadro completo dei quarti di finale di Coppa Italia, inizio gare alle 20,45: Wasken Lodi-Why Sport Valdagno (martedì 21 gennaio), Trissino-C.P. Grosseto (mercoledì 22 gennaio), Canniccia Forte dei Marmi-Teamservicecar Monza (martedì 28 gennaio), Innocenti Costruzioni Follonica-Ubroker Bassano (mercoledì 29 gennaio).