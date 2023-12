Tutto pronto per la rassegna “Natale a Scarlino”

Ecco il calendario di eventi natalizi organizzato in collaborazione con Pro Scarlino, Cri Scarlino e le parrocchie scarlinesi



Scarlino: Da venerdì 22 dicembre a sabato 6 gennaio a Scarlino sono in programma una serie di eventi dedicati alle festività natalizie. Il calendario è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione Pro Scarlino, il comitato di Scarlino della Croce Rossa e le parrocchie scarlinesi.

I primi due appuntamenti sono venerdì 22 dicembre alle ore 21: nel centro urbano capoluogo, al Circolo Arci, la Pro Scarlino organizza la panfortata con vin brulè, mentre alla chiesa della Madonna delle Grazie di Scarlino Scalo c’è il concerto di Natale della corale. Sabato 23 dicembre, dalle ore 16 in piazza San Martino (centro urbano capoluogo), ci sarà la rappresentazione del presepe vivente, il concerto di Valentina Toni (piazza Garibaldi), e ancora gli stand gastronomici degli esercenti scarlinesi e i mercatini degli hobbisti. L'evento è organizzato in collaborazione con la Pro Scarlino. Alle 20.30 la giornata si conclude con la tombolata al Circolo Arci. Domenica 24 dicembre alle 16 spazio ai più piccoli con l’arrivo di Babbo Natale in piazza Garibaldi (centro urbano capoluogo) e la caccia al tesoro, organizzati dalla Pro Scarlino, mentre si gioca nuovamente a tombola sabato 30 dicembre al Circolo Arci. Mercoledì 3 gennaio alle ore 21 il concerto della Filarmonica Puccini di Follonica nella chiesa della Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo. La Croce Rossa di Scarlino e la Pro Scarlino propongono infine venerdì 5 gennaio, alle ore 16, all’Auser del Puntone, la tombola per bambini, mentre sabato 6 gennaio l’arrivo della Befana (ore 11 Puntone, ore 15 Scarlino, ore 16 Scarlino Scalo) con festa finale in piazza Gramsci dove ci sarà anche un mercatino (Scarlino Scalo).