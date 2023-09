Tutto pronto per la finalissima di “Dilettando 2023”. Vedi il filmato

Grosseto: Come accade da almeno dieci anni consecutivi, Grosseto ospiterà la finalissima di Dilettando. Un appuntamento fisso di settembre che quest’anno torna al teatro Moderno, con l’atto conclusivo della ventesima edizione di questa kermesse che dal 2021 ha abbinato il suo nome a quello di Avis.





Dobbiamo purtroppo accettare, nonostante la disponibilità del Comune di Grosseto, l’esperienza del teatro, assolutamente qualificante, ma riduttiva rispetto alla piazza, luogo d’elezione dove si colloca da sempre Dilettando. Scelta obbligata quella teatrale a causa dagli alti costi organizzativi che avrebbe dovuto sostenere il Comune per una sola serata. L’appuntamento con la finale è dunque per sabato 9 settembre, quando dalle ore 21, prenderà il via l’ultimo atto con 16 esibizioni, emerse nel corso della ventesima edizione, caratterizzata da 6 tappe in cui si sono confrontate 60 performance e 15 nella semifinale di Castel del Piano, per un totale di 75 rappresentazioni con 173 concorrenti impegnati, 120 giurati e migliaia di spettatori nelle piazze.

Le ore di trasmissione Tv sono state 14 per le sette puntate, e 56 ore complessive sulle due emittenti regionali oltre allo streaming sulla pagina internet della trasmissione e la messa in onda sulle emettenti regionali TVA Campania TeleMarche, oltre alla vinse in streaming su Teatro TV. Esibizioni che hanno riguardato i generi più disparati; dalla danza, al ballo latino declinato nelle tue tante forme, dalla canzone con le cover a produzioni inedite, dalla poesia alla ginnastica artistica, per passare alle rock band e agli strumenti come la batteria e il pianoforte. Ricco, come sempre, lo staff che ha coadiuvato Carlo Sestini nella conduzione della ventesima edizione di Dilettando con Avis; Paco Perillo, l’attore Davide Denci alias nonno Mario, le vallette Francesca Magdalena Giorgi, Ilenia Garofalo, Deborah Capecchi, Vanessa Guadagno, Cristina Cherubini, Caterina Toni e la cosplayer Valentina Serini. Lo staff si compone anche di Marisa Lunghini come responsabile della giuria e nel ruolo di notaio, di Silvia Bertini nell’organizzazione delle puntate e responsabile delle vallette, Alberto Guazzi per la parte tecnica audio e Gianluca Rallo per l’allestimento e luci, la regista Orsola Vigorito e i cameraman Samuele Cottini, Mario Fontani, Gianni Armonia e Loriano Bartalucci e il fotografo Massimo Fontani. Ricordiamo che il premio che sarà consegnato al vincitore è intitolato a Natalino Galgani, amico e collaboratore di Dilettando, che è venuto a mancare nel dicembre 2020. Per lui Dilettando chiederà pubblicamente alla amministrazione l’intitolazione di una via, stante l’importanza che questo personaggio ha avuto nella formazione di molti giovani, avendo gestito i più importanti locali del divertimento. Si è rinnovata la collaborazione con Il Giunco, concretizzata con il contest on line che ha dato modo ai lettori di ripescare tre esibizioni non premiate, quella con Maremma Magazine. “La finale sarà strutturata con sedici esibizioni, - racconta Carlo Sestini - a cui si aggiungono quelle dell’ospite Paolo Tenerini e del vincitore della edizione 2022 , il batterista David Fusco e la presenza di Avis Grosseto e della Odv La Farfalla. Saranno ben cinque le premiazioni nel corso della finalissima che coinvolgeranno i finalisti.





Voglio ringraziare le tante amministrazioni e associazioni che hanno creduto nel progetto Dilettando con Avis, ma anche il mio staff al completo, le sezioni Avis che hanno aderito al progetto, la Fondazione CR Firenze per il sostegno e le amministrazioni locali e alcune ProLoco per la loro collaborazione. L’amministrazione di Grosseto che ci ha dato l’opportunità di mantenere nel capoluogo la finalissima e i funzionari dell’assessorato alla Cultura per l’appoggio significativo offerto in fase organizzativa.” "Siamo entusiasti di vedere che questa kermesse abbia raggiunto la sua ventesima edizione - commenta - no il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - Da anni Dilettando offre a tutti i cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco l'opportunità di farlo con simpatia e divertimento. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile il programma, contribuendo, ogni estate, all'intrattenimento di centinaia di persone. Siamo certi che anche questa finale riscuoterà un notevole successo. " La finalissima offrirà 16 esibizioni (8 di canto, 2 di flag pole, 1 di pole dance, 2 di danza modern,1 di hip hop synchro, 1 di synchro latino, 1 con pianoforte).

Ci saranno anche alcuni momenti dedicati agli ospiti. Nutritissima la giuria composta come sempre da oltre 40 persone, tra cui si segnalano amministratori, giornalisti e addetti ai lavori.

ESIBIZIONI FINALISTE In finale saranno presenti 16 esibizioni così suddivise: 8 di canto, 2 di flag pole, 1 di pole dance, 2 di danza modern,1 di hip hop synchro, 1 di synchro latino, 1 con pianoforte. 1) Duo Macii Ferro - primo posto Castiglione della Pescaia - canto e chitarra 2) Cuori Solitari - secondo posto Castiglione della Pescaia - danza, canto e recitazione 3) Ladies Project - primo posto Campeggio Principina (Angela Salsa Project) - danza 4) Gioele Lenzi - secondo posto Campeggio Principina - cantante 5) Duo Volpi Romei - secondo posto Massa Marittima - synchro latino 6) Fabio Fiorenzani - primo posto Massa Marittima - canto 7) Aurora Villani - secondo posto Manciano - cantante 8) Jonathan Mazzei - primo posto Manciano - pianista 9) Golden Girl - secondo posto Scarlino - flag pole 10) Bianca Boldrini - primo posto Scarlino - cantante 11) Susy & mary . Primo posto a Magliano - Flag Pole 12) Beta Polers - Secondo posto Magliano - Pole Dance 13) Angela Ciraldo - vincitrice Contest de Il Giunco - cantante 14) Francesco Luzzi - vincitore semifinale - cantante 15) Caterina Guzzi - secondo posto semifinale - cantante 16) Bloody Mary - terzo posto semifinale - ballo hip hop synchro Amministrazioni e associazioni coinvolte: Comune di Castiglione della Pescaia, Campeggio Principina, Avis Sezione Massa Marittima, Comune di Massa Marittima, Società dei Terzieri Massetani, Comune di Scarlino, Avis Sezione Gavorrano Scarlino, Avis Sezione di Manciano, Comune di Magliano, Comune di Castel del Piano, Nuova ProLoco di Castel del Piano, Avis Sezione di Castel del Piano, Comune di Grosseto, Avis Sezione di Grosseto Allestimento scenografico Tutto l’allestimento scenografico è stato curato da CTP 2000.

Premi assegnati Saranno assegnati 6 riconoscimenti - Premio vincitore assoluto “Natalino Galgani” - Secondo posto - Terzo posto - Premio speciale “Miller Italia” - Premio speciale contest “Il giunco.net" - Premio speciale giovani speranze “Dino Seccarecci” assegnato da La Farfalla Attività collaterali La votazione on line su il giunco.net Sono stati oltre 1000 i voti raccolti nel contest de il Giunco, vinto dalla cantante Angela Ciraldo. Al secondo posto la pianista Sveva Belletti Mancineschi e terzo posto per la coppia di fratellini Santiago e Alisea batteria lui e ballo lei. Media Partner e copertura televisive L’intera serata sarà ripresa e trasmessa su Toscana Tv (canali 11) e su Siena Tv (canale 91) e sulla pagina di Teatro TV, secondo la seguente programmazione: - 19 settembre ore 21,30 – Toscana Tv canale 11 - 23 settembre ore 21 – Siena Tv canale 91 - 24 settembre ore 14 – Siena Tv canale 91 Ricordiamo che i book fotografici realizzati da Massimo Fontani sono disponibili sulla pagina Facebook di Dilettando.

Sponsor: Fondazione CR Firenze, Toscano Abiti da uomo, Latte Maremma, Conad, Miller Italia, Elettromoderna, Edilposatori, Azienda vitivinicola “la Cura”, CTP 2000, Parrucchiere Fabio, Agente Generali Maurizio Marraccini. Banca Tema, Campeggio Principina.