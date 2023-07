Tutto pronto per BeerRock, la festa delle birre artigianali

La manifestazione organizzata dall’associazione Bella Gente, il 7 e l’8 luglio, dalle 20, a Bolsena, nel quartiere medievale Borgo



Bolsena: La cornice, il quartiere medievale Borgo dalla chiesa di San Francesco a piazza San Giovanni, fino alla piazzetta di vicolo delle Mura. Le date, venerdì 7 e sabato 8 luglio, dalle 20. È tutto pronto a Bolsena per BeerRock, il festival delle birre artigianali organizzato dall’associazione Bella Gente, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e la Pro loco Bolsena. Lungo un itinerario del buon bere, nove produttori locali proporranno le loro birre artigianali, con assaggi e degustazioni per far conoscere ai visitatori il mondo dei mastri birrai e i segreti per preparare una birra eccellente.

“C’è fermento in questi giorni – dichiarano dall’associazione Bella Gente -. Le attività commerciali hanno accolto con entusiasmo il nostro invito a collaborare alla manifestazione. Vogliamo ripetere il successo dello scorso anno, proponendo un evento di qualità nel programma dell’estate bolsenese. I birrifici coinvolti sono vere e proprie eccellenze: saranno con noi il Birrificio La Grada, Birra Alta Quota, Birra Turan, Birrificio Itineris, Birra Paradizers, Birra Gradolarum, Birralfina, Birrificio Centolitri e La Birra di Frascati”. La birra sarà accompagnata dai prodotti dello street food e da tanta musica rock dal vivo: venerdì si esibiranno Galileo Queen Tribute, Samuele Luciani & Satura Lanx, Andy Macfarlane Two Man Orchestra, Lampa Faly Busckerreggae, Gli Altri e Organicanto; sabato saliranno sul palco Sopravvissuti e Sopravviventi Ligabue experience, Mandalamarra, Vincenzo Bencini, Tre Pazzi Avanti e Bylovva. “Ogni sera è previsto un concertone finale – affermano dall’associazione Bella Gente – preceduto dalle esibizioni in contemporanea di quattro band lungo il percorso della manifestazione, che è a ingresso libero”.