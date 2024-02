Tutto come prima per il settore regionale ASD Real Azzurra Etruria

Viterbo: Seppur perdendo nettamente sul terreno di gioco dell’ASD Ostianticacalcio 1926 (7-1 con rete di Gabriele Cantucci), la Categoria Under 17 allenata da coach Andrea Colonnelli mantiene 9 i punti di vantaggio sulla zona pericolo. Domenica 03 Marzo alle ore 10.30 in programma sul manto amico del Boario sfida ad una FC Massimina che superata largamente in casa dalla ASD Totti S.S. (7-1) rimane mestamente all’ultimo posto in graduatoria.



Bis sconfitta indolore Under 15 del binomio tecnico Luca Fortuni – Federico Burla (battuta d’arresto per 2-0 contro l’ASD Cesano ma sempre 19 punti di vantaggio sulla zona a rischio). Domenica 3 Marzo alle ore 11.00 trasferta al “Gianni Rodari” di Oriolo Romano per affrontare una USD MCO calcio che con la sconfitta subita per 4-0 sul terreno dell’ASD Aurelia Antica Aurelio rimane ultimo in classifica. Tris sconfitta indolore, infine, per l’Under 14 del medesimo binomio tecnico (5-0 sul campo della USD Boreale ma sempre 11 punti di vantaggio sulla retrocessione). Sabato 2 Marzo arriverà al Boario l’ASD Acquacetosa centro calcio che superando a domicilio per 3-0 l’ASD Leocon rimane leggermente fuori dall’imbottigliamento retrocessione.

“Team of week-end” l’Under 16 provinciale del binomio tecnico Gianfranco Montagnoli – Fabrizio Dottarelli che supera a domicilio più nettamente del previsto la principale rivale Campionato ASD National Soccer School. Si veleggia in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla seconda grazie alle reti di Francesco Natali, Edvin Kadic, Edoardo Procenesi, Giuliano Mareschi. Domenica 3 Marzo alle ore 11.00 prevista trasferta al “Marcello Martoni A” di Monterosi per affrontare una ASDPOL Bassano Romano che in attesa di disputare in postico la gara in trasferta contro l’ASD CSL Soccer 21 8.0 (fischio di inizio Giovedì 29 Febbraio) resta team con organico da media-bassa graduatoria.