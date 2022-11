Tutti i risultati della domenica calcistica aquesana

Acquapendente: Una vittoria ed un pareggio ma, soprattutto, un bell’8 in pagella al comparto calcistico aquesiano.

Con la Torrese di Mister Franco Bacchi che nel Girone unico di Terza Categoria ha visto rinviata per maltempo la gara sul terreno civitonico dell’ASD FC Sassacci (Sabato 26 Novembre prevista alle ore 14.30 gara casalinga al Boario con l’Asd Vetriolo penultimo in classifica dopo lo 0-0 interno con l’ASD United Alta Tuscia), fari totalmente puntati sul Girone A di Seconda Categoria.

Brilla la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Marco De Luca che grazie ad una rete di Christian Pecci viola il terreno di gioco del Club Tarquinia Calcio allungando in vetta alla classifica (non più 3 ma 4 i punti di vantaggio sulla seconda). Sabato alle ore 15.00 al Vitali arriverà un ASD Atletico Monteromano che dopo il largo 4-0 casalingo all’ASD Castiglione Calcio si candida almeno momentaneamente una tra le più serie candidate a contendergli lo scettro.

Nello stesso Girone il pareggio casalingo per 2-2 con l’ASD Virtus Marta (in rete Ibrahim Baba e Gabriele Bigerna) rinvia ancora il tentativo ASD Virtus Acquapendente di uscire da una mesta medio-bassa in classifica. Nella speranza di poter almeno recuperare qualche infortunato, i ragazzi di coach Massimo Robustelli saranno chiamati Sabato 26 Novembre alle ore 15.30 a recarsi al “Gorizio Piermattei” di Canino per affrontare una ASD Pro Alba che dopo la sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD Calcio Tuscia scivola fuori dai quartieri nobili della graduatoria.