Tuscia in Fiore, ecco i prossimi appuntamenti, da lunedì 20 a domenica 26 marzo

Viterbo: Da sabato 18 a venerdì 31 marzo 2023 per incanto e femminilità. AAneta Rinaldi R EEnrica Ronchinie MMonia Rossi Ceccarigliaalla galleria de “la via degli Artisti” al palazzo a via cardinal la Fontaine angolo piazza san Carluccio.



Nella terra nascosta tra Roma e Toscana, borghi arroccati e talenti nascosti. Tanto associazionismo e gente di buona volontà. Aspettando la mezza maratona di Viterbo, raccontiamo sui canali social di Tuscia in Fiore questa settimana:

Lunedi 20 marzo 2023,

18:30 tre minuti con MMariangela Mari TripiediAPS 42 apertura della sede operativa;

21:30 Terra di Tuscia

Corchiano in Tuscia: con Il sindaco GGianfranco Piergentili Sindaco e LLuca Piergentili pilota Ryanair e fondatore Nativa Bio di Corchiano;

Tuesday 21st of march 2023

21:30 Italian standard time, Maria Bruna Sirabella, Tuscania resident, form the US for the best kept secret in Italy: Tuscia;

Mercoledì 22 marzo 2023

21:30 NNinai Soprano tuffo nell’universo del Rap della Tuscia della via degli artisti per Rapcalling;

Giovedì 23 marzo 2023

21:30 Arte cultura e fantastiche tradizioni con i maestri liutai CCarlos Becerraresidente a Vetralla e MMaurizio Pintusdi Piano Scarano.

Domenica 26 Marzo 2023

Tuscia in fiore 21:30, in diretta DDaniele Purgatoridi Ciclo Turismo Tuscia , LLuca FlorisTeam Bike e RRoberta Sassaradi Vitorchiano per Tuscia in Fiore Bike.

Questo il programma di Tuscia in Fiore:

La primavera arriva presto in Tuscia.

Farnese, 6 e 7 Maggio 2023

Villa San Giovanni in Tuscia, 6 e 7 Maggio 2023

Onano, 13 e 14 Maggio 2023

Bassano in Teverina, 20 e 21 Maggio 2023

Viterbo, Via A. Saffi, 27 e 28 Maggio 2023

Viterbo - VII ed. La Via degli Artisti 2, 3 e 4 Giugno 2023

Viterbo - Arte e religione Corpus Domini 8, Giugno 2023

Viterbo - Concerto Rap, Piazza Unità d’Italia, 10 Giugno 2023