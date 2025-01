Sport Turno infrasettimanale vincente per la PGR Grosseto contro l'Argentario basket 17 gennaio 2025

Grosseto: Dopo la vittoria esterna contro il Sancat la PGR affronta in casa i cugini dell'Argentario, derby tutto maremmano dove Franzese e compagni affrontano un primo quarto con un ritmo alto concentrati a far bene chiudendo 22/17. Il secondo quarto rialza la testa l'Argentario ma con un ritrovato Francesco Conti dopo il lungo infortunio, i biancorossi mostrano un gioco corale con una grande difesa e rimanendo in vantaggio per 43-30. Dopo l'intervallo lungo i ragazzi di Ingenito vogliono chiudere la partita prendendo il sopravvento sugli argentarini per 58-41. La partita ormai é segnata, si chiude con un'ottima difesa e tanti recuperi sotto canestro e tutti i ragazzi a referto, anche con pregevoli giocate. Il gruppo ha trovato un suo equilibrio, una sua identità, segno di unitá e sintonia tra spogliatoio e staff tecnico. Ora sotto a preparare il prossimo appuntamento da vertigini, in casa del forte Scandicci il 26 gennaio ore 19:00.

Parziali 22/17-21/13-15 11-22 /12 Tabellini Casanova 4, Terrosi 6, Tinti 5, Franzese 6, Conti 7, Ginesi 6, Draghetti 5, Zucchini 5, Barabesi 15, Ciacci 8, Perfetti 3, Bambini 10 Coach: Lucas Ingenito, assistente Pedixelli J. Seguici



