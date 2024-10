Turismo, Gabbrielli: «Passi avanti nella promozione territorio. Ora serve forte unità d’intenti»

Grosseto: Il consiglio provinciale ha approvato la mozione presentata da Forza Italia PPE che chiedeva di unire l'ambito nord a quello sud con l'obiettivo di potenziare e dare di efficacia alla promozione turistica. «L'approvazione della mozione – dice il consigliere provinciale Amedeo Gabbrielli – ha dimostrato che un passo in più è stato fatto. L'assessore regionale Leonardo Marras e gli assessori del Comune di Grosseto Riccardo Megale e Luca Agresti hanno per primi cavalcato il progetto dimostrando coraggio ed ottimo intuito».

Il consigliere provinciale Gabbrielli auspica che a questo punto anche gli altri Comuni possano con atti ufficiali sostenere il progetto di unire gli ambiti nord e sud del turismo, per dare maggiore spinta alla promozione del territorio maremmano. «Confido nei colleghi consiglieri provinciali – aggiunge Gabbrielli – affinché ciascuno si impegni nel proprio Comune di appartenenza. Il turismo potrebbe diventare una importantissima risorsa economica per la Maremma. Gli esponenti politici di tutti i partiti devono impegnarsi a giocare insieme questa partita, provando a vincerla con tutti i mezzi a disposizione». Insomma, un primo passo è stato fatto, ma appare evidente che serve ancora una maggiore unità di intenti: « Il presidente Limatola ha già collezionato con il progetto ITS (Istituti Tecnici Superiori) importanti collaborazioni e sinergie con i territori di Follonica, Grosseto e Monte Argentario – conclude Gabbrielli –, crediamo che questa sia la strada da seguire, superare gli individualismi non è facile, ma neanche impossibile».