Turismo e sport tra inclusione e sostenibilità: dibattito al Fossombroni

Il convegno è in programma mercoledì 25 gennaio



Grosseto: Il tema è centrale e riguarda il futuro del nostro territorio. Se ne discute al Fossombroni nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, a partire dalle 11. Tanti gli ospiti che, nell’aula magna della scuola di via Sicilia, porteranno il loro contributo nel convegno dal titolo: “Turismo, sport: inclusione e sostenibilità”.

L’incontro è organizzato dal Fossombroni, una scuola da sempre sensibile a questo tipo di tematica e pronta a cogliere la minima occasione di orientamento per il futuro degli studenti. Ad aprire i lavori sarà proprio la dirigente scolastica del Fossombroni Francesca Dini, ma le testimonianze per l’istituto arriveranno anche dai docenti, come Amedeo Gabbrielli, coordinatore del corso a indirizzo sportivo, Patrizia Punzi, coordinatrice dell’indirizzo turistico, Monica Mazzilli, insegnante che ha dato vita a molti progetti per gli studenti.

Al convengo parteciperanno anche Riccardo Megale, assessore al turismo del comune di Grosseto, Valentina Corsetti, presidente della consulta per le disabilità del comune di Grosseto, Eleonora Angeli, coordinatrice del centro servizi di Grosseto ente bilaterale turismo Toscana, Sergio Perugini, presidente Uisp e gli esponenti della catena di articoli sportivi Decathlon, per fare il punto su sport e imprenditoria. A moderare il convegno Patrizia Bisaccia, insegnante del Fossombroni.