Trofeo Maremma, atto quarantanovesimo: il conto alla rovescia è iniziato!

49° Trofeo Maremma, ultimi giorni per iscriversi. C'è tempo fino alle ore 24 del 28 marzo 2025.

Follonica: Cresce l'attesa, ma soprattutto l'entusiasmo, per uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno: il Trofeo Maremma (Foto Marco Ferretti), fiore all'occhiello della scuderia Maremma Corse 2.0 e secondo atto del Trofeo Rally CRZ 7, che andrà in scena il 5 e 6 aprile 2025.

In riva al golfo si respira già un'aria di festa: mancano poco più di due settimane al via del rally, ma la febbre è alta e non potrebbe essere altrimenti!

Un’edizione ricca di novità

Gli organizzatori, guidati dal patron Paolo Santini e dal suo team, hanno messo in piedi un grande evento, ricco di novità, con l'obiettivo di far crescere ulteriormente una manifestazione che merita un salto di qualità. Il sogno? Tornare ai fasti del passato, quando la gara raggiunse la titolarità “internazionale” e arrivò fino all'IRC.

La scuderia tirrenica sta lavorando con determinazione per raggiungere traguardi importanti, e siamo certi che abbia tutte le carte in regola per riuscirci. Il team ha lavorato intensamente per garantire una manifestazione di alto livello, all’altezza della sua storia.

Un ritorno alle origini

Il Trofeo Maremma torna alle sue radici, con la partenza – per la terza volta – dal centro di Follonica. Il tracciato ripropone una speciale che ha fatto la storia: la prova di Tirli, che torna dopo otto anni! Il percorso partirà da Pian d'Alma e terminerà alla fine della panoramica, prima di dirigersi verso Castiglione della Pescaia, dove il riordino sarà ospitato in Corso della Libertà.

Fondamentale per la realizzazione di tutto questo è stata la collaborazione e la disponibilità del sindaco Elena Nappi, alla quale Paolo Santini ha rivolto un sentito ringraziamento.

Le prove speciali

Gavorrano – da affrontare tre volte

Tatti – con tre passaggi

Tutto è pronto per un’edizione spettacolare! Chi sarà il protagonista di questa nuova sfida?