Benessere nella Terza età: un incontro a Massa Marittima organizzato dai Pensionati di Cna

Massa Marittima: “Benessere nella Terza età: l’importanza dei servizi sociosanitari” è il titolo dell’incontro promosso dai Pensionati di Cna Grosseto in programma per mercoledì 16 aprile alle ore 16 nella sala Auser di via Curiel 9 a Massa Marittima.

Un appuntamento che vede la collaborazione e la presenza dell’amministrazione comunale e che è pensato per approfondire, con l’aiuto di esperti, alcuni temi importanti per le persone più anziane. “Conoscere i servizi sociosanitari presenti sul territorio è utile per tutti i cittadini, in particolare per le persone anziane - dice Lidio Del Pasqua, presidente di Cna Pensionati Grosseto e l’obiettivo dell’incontro che abbiamo organizzato è anche quello di approfondire la tipologia dei servizi offerti e correlarla con i bisogni della popolazione anziana, in modo da creare un’occasione di confronto”.

“Il benessere di una comunità si costruisce a partire dall’attenzione alle sue componenti più fragili come le persone anziane. – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - Come amministrazione comunale, siamo impegnati a sostenere politiche inclusive e a promuovere iniziative che mettano al centro la persona e i suoi bisogni. Incontri come questo sono fondamentali per rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e operatori sanitari e per costruire insieme una rete di supporto efficace e vicina alle persone”.

Nel dettaglio, dopo i saluti della sindaca Irene Marconi e di Del Pasqua, sono previsti gli interventi del dottor Alessandro De Palma, geriatra, medicina interna dell’Azienda Usl Toscana sud est, presidio ospedaliero di Massa Marittima, del dottor Luigi Quattrucci, geriatra responsabile delle Cure primarie delle Colline Metallifere, del dottor Massimo Alessandri, direttore dell’unità operativa complessa Medicina interna, della dottoressa Tania Barbi, direttrice della zona distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. A moderare l’incontro sarà Maria Bastone, responsabile del patronato Epasa-Itaco di Cna Grosseto.

Per informazioni: pensionati@cna-gr.it