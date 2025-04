Giovanissimi regionali: la Pro soccer batte 1-0 il Prato e arriva alla final four

Un gol di Samuel Datteroni nella ripresa porta di diritto la Pro soccer lab tra le quattro migliori squadre della Toscana. Adesso in semifinale se la vedrà contro la Sestese

Castiglione della Pescaia: Basta un gol di Samuel Datteroni, nella ripresa, ai Giovanissimi under 14 della Pro soccer lab per battere i pari età del Prato e aggiudicarsi così la fase finale del campionato regionale. Una vittoria importante e bellissima, arrivata dopo una settimana di preparazione in cui i ragazzi di mister Picardi non si sono risparmiati e in campo hanno affrontato una squadra tosta come il Prato, vincendo una gara difficile e di grande intensità.

“Siamo veramente felici di questa vittoria – spiega Roberto Picardi, allenatore dei Giovanissimi e responsabile dell’area tecnica della società – che ci permette di entrare di diritto tra le quattro squadre più forti della Toscana. Avevamo un solo risultato utile, visto che il Prato si era presentato a Castiglione con due punti di vantaggio, e siamo davvero felici di esserci riusciti. Poterci confrontare con il Tau, con la Sestese o la Cattolica Virtus per noi è un primo traguardo raggiunto, soprattutto considerando che abbiamo cominciato questo progetto di scuola calcio e settore giovanile da soli tre anni e ci ritroviamo, adesso, ad essere tra le quattro migliori formazioni della Toscana e a giocarcela, addirittura, per diventare la migliore formazione. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff tecnico e i ragazzi, che hanno sempre lavorato con grandissima serietà e spirito di gruppo, e anche i loro genitori che non hanno mai smesso di sostenerli”.





In campo contro il Prato sono scesi Cipolloni, Colombini, Steri, Lenci, Ciacci, Zauli, Picardi, Morra, Rivera, Coralli e il match winner Samuel Datteroni. A disposizione Santin, Felici, Agresti, Giovannelli e Prisco. Nota di colore il grandissimo tifo, fatto di cori, sciarpe ma anche fumogeni colorati, dei sostenitori della Pro soccer lab, che per l’occasione hanno riempito la tribuna del Casamorino di Castiglione della Pescaia anche con tantissimi bambini della scuola calcio arrivati a sostenere i propri compagni. Adesso la formazione dei mister Roberto Picardi, Alessandro Felici e Leonardo Speroni affronterà la Sestese a Firenze per la final four, con l’obiettivo di continuare a fare bene con il grande gruppo che ha formato e, possibilmente, di continuare il sogno.





