Triathlon Grosseto verso l’Ironman 70.3 di Valencia: una squadra, un cuore, una missione!

Grosseto: L’adrenalina sale, il cuore batte più forte e la valigia è già pronta con scarpe da corsa, mute e caschetti. Destinazione Spagna, Valencia! È tutto pronto per il grande evento internazionale che vedrà protagonisti ben 31 atleti della ASD Triathlon Grosseto il prossimo 27 aprile a Valencia, in occasione dell’attesissimo Ironman 70.3. Un appuntamento che profuma di sfida, passione e orgoglio sportivo. Per i meno avvezzi ricordiamo che questa gara, Ironman 70.3, si distribuisce rispettivamente nella sequenza di 1.9km di nuoto, subito dopo in 90km di bici e per completare il tutto 21km di corsa.

La città spagnola, elegante e vibrante, accoglierà atleti da tutto il mondo per una delle tappe più affascinanti del circuito Ironman. Il percorso? Semplicemente spettacolare: il nuoto si terrà nelle calme acque del porto di Valencia, mentre la frazione di ciclismo tra le strade collinari del paesaggio spagnolo ed infine la mezza maratona, per la sessione di corsa, avverrà nel cuore della città, tra modernità e storia, attraversando il celebre Parco del Turia e sfiorando la futuristica Città delle Arti e delle Scienze. Un tracciato che mette alla prova ogni fibra del corpo, ma che regala scorci mozzafiato e un’energia contagiosa, perfetta per chi, come i nostri triatleti grossetani, ha allenato testa e cuore tanto quanto muscoli e fiato. Ecco chi sono i nostri triatleti in rigoroso ordine alfabetico: Agnoletti Alessandro, Ammalati Giancarlo, Biagioni Marco, Biondi Michelangelo, Brizzi Francesco, Caprini Irio, Casini Riccardo, Cezza Alessandro, Ciregia Riccardo, Cittadino Aldo, Coli Paolo, De Rosa Fabio, Demasi Salvatore, Effalli Cristina, Fantacci Mauro, Feri Lido, Gonnelli Lisa, Guidarini Simone, Lorenzini Maria Chiara, Maramotti Fabia, Marconi Lucia, Marcucci Enrico, Mariotti Massimo, Matta Andrea, Petrucci Guido, Piergentili Michele, Rosini Dario, Sellari Mauro, Santi Paolo, Serdino Andrea, Seripa Alessio, Spaventi Simone.

È una vera e propria spedizione quella organizzata dalla Triathlon Grosseto: 61 persone in partenza tra atleti e accompagnatori, a dimostrazione che questa squadra è prima di tutto una famiglia. Grazie a una logistica impeccabile curata dal consiglio direttivo, il gruppo volerà e solcherà il Mediterraneo con due voli, un traghetto, due furgoni e un hotel prenotato ad hoc per vivere questa avventura in perfetto spirito di squadra.

Tutta l'organizzazione è dovuta anche grazie alle aziende locali che hanno creduto in quest'avventura come Veneta Cucine con Serdino Arredamenti, Internetfly, Tecnoseal, Up Grade Wind, Bicisport di Seripa, Bierstadel, Enervit, Angler, Terminali Group, Basile Alessandro e La Dolciaria.

I riflettori sono puntati su tutti, ma alcuni nomi scaldano già i pronostici. La sfida interna più accesa? Quella fra i costanti rivali Agnoletti, Guidarini, Ammalati, Santi, Biagioni e Matta, un gruppo affiatato ma competitivo che promette scintille tra una bracciata e l’altra, con cambi di ritmo e sorpassi epici fino all’ultimo chilometro.

Tra i veterani, Dario Rosini, ormai leggenda della squadra, si presenta forte della sua recente partecipazione al mondiale Ironman di Kona (Hawaii). Nella frazione corsa, fari puntati su Mariotti e Petrucci, maratoneti puri con il passo deciso. E che dire degli esordienti? L’applauso va a Brizzi Francesco, Effalli Cristina, Gonnelli Lisa, Matta Andrea e Serdino Andrea al loro battesimo ufficiale Ironman 70.3. Un’emozione unica da vivere con il cuore in gola e le gambe in spinta. Ma il bello deve ancora venire perché la quota rosa della squadra è motivo d’orgoglio. A guidarle, la professionista Fabia Maramotti, determinata a staccare un nuovo record personale. Al suo fianco, le tenaci Lisa Gonnelli, Maria Chiara Lorenzini, Lucia Marconi e la coraggiosa debuttante Cristina Effalli. In gara, saranno loro a dare il ritmo, con energia e determinazione. Allenamenti duri, sessioni sotto la pioggia e qualche “strappo” conviviale a base di spritz non hanno scalfito la preparazione della squadra, guidata dal coach Michelangelo Biondi. Il vero segreto? Lo spirito di gruppo. Alla Triathlon Grosseto si corre, si lotta e si sogna insieme. Sempre. Sarà possibile seguire l'avventura del 27 aprile sui canali social della Triathlon Grosseto e sull'applicazione "Ironman Tracker" inserendo i relativi cognomi.