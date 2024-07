“Trippa e poesia” uno spettacolo teatrale nel borgo di Montemassi

Montemassi: Venerdì 12 luglio, a Montemassi, in Piazza della Chiesa, alle ore 21.15, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi promosso da ARCI MONTEMASSI, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, si terrà lo spettacolo teatrale “Trippa e poesia” a cura della compagnia Spazio Scenico.



Il gruppo è nato nel 2014 con la collaborazione della Cooperativa Uscita di Sicurezza, nell'ambito di un progetto di aggregazione per i suoi dipendenti, grazie a Franca Lodovichi ed Antonio Lazari, animatori della vita culturale della citta di Grosseto fin dagli anni sessanta.

“Trippa e Poesia” è una commedia brillante in tre atti di Massimo Beni con la regia di Anna Falloni. Una commedia che racconta le sorti della famiglia Bonciani, rinomati trippai Grossetani degli anni Cinquanta, il cui titolare, poeta e sognatore, cede, in cambio della pubblicazione delle proprie opere di poesia, la licenza d trippaio ad alcuni Marchesi truffatori. Un salto nella Grosseto che fu, tra battute e risate per una serata piacevole e spensierata.

Ad interpretarla, saranno Stefano Gorelli nei panni del Marchese Bertelloni d'Aspromonte, Antonella Terrosi nel ruolo di Gusmana dama dei Marchesi Bertelloni, Lucia Mainolfi la cameriera dei Marchesi, Alfredo Angiolini nei panni del Marchesino Adalfonso, Alberto Largiader nelle vesti del Trippaio Alfredo Bonciani, Cinzia Bianciardi sua moglie Gemma, Silvana Mescolini è Cometa la figlia del Trippaio, e Dania Chelli nel ruolo della Bambi, la trippaia di Istia. Scenografie Andrea Roghi e Stefano Gorelli, Audio e luci Roberto Caneschi e Niccolò Romagnoli.

I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, al n. 3716925467. Prezzo del biglietto: € 8,00 per i soci ARCI ed € 10,00 per i non soci.