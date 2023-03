Trevinano Ri-Wind: ecco il progetto

Acquapendente: Il progetto Ri-Wind, finalizzato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo di Trevinano, è una grandissima opportunità di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio ed è una priorità di questa amministrazione. Questo il concetto leit-motiv della Giunta Terrosi quando venne inviato al Ministero della Cultura il cronoprogramma dettagliato delle azioni da intraprendere e delle azioni da seguire. Primo nella graduatoria regionale pubblicata un anno fa, la Giunta è risultata beneficiaria di un finanziamento di 20 milioni di euro dal PNRR.

Da Maggio fino a oggi gli amministratori hanno organizzato diversi incontri con la popolazione di Trevinano e con le istituzioni preposte, tra cui Ministero, Regione e ANCI nazionale. Ed in data 22 Dicembre è stata trasmessa all’Unità di Missione PNRR la scheda relativa ai fabbisogni di personale. Fondamentale l’ incontro sulle cooperative di comunità, fulcro del progetto, a cui parteciparono Legacoop nazionale e regionale che, fin dalla fase progettuale, hanno supportato il Comune nella definizione della strategia da seguire. Fin dai primi giorni Comune di Acquapendente e Regione Lazio hanno lavorato in stretta e costante collaborazione attraverso una serie di tappe fondamentali: l’analisi del documento presentato per la candidatura, la realizzazione dello studio di fattibilità e sostenibilità sotto tutti i profili, la trasmissione del progetto al Ministero della Cultura per la verifica della coerenza delle proposte con i processi attuativi previsti dal PNRR. Gli Amministratori sottolineano che l’iter non si è mai fermato, così come la sinergia tra Comune, Regione, Ministero e tutti i soggetti coinvolti.

Contestualmente, al fine di dare immediato riscontro alle attività progettuali, nel Marzo 2022 venne approvata la manifestazione di interesse per individuare i potenziali immobili di Trevinano da adibire al progetto. «Ad ottobre - dicono dall'amministrazione - abbiamo approvato l’elenco di tali immobili, individuati in quattro lotti, e l’indagine esplorativa per conoscere l’assetto del mercato di riferimento e la platea di operatori economici interessati. Siamo in attesa di ricevere le perizie giurate da parte dei professionisti, che arriveranno anch’esse entro il 31 gennaio. Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità, è stata individuata la proposta dello studio STARTT di Roma, per un corrispettivo di 115.000 euro. Tale affidamento è stato disposto in seguito all’approvazione del risultato di amministrazione e preconsuntivo 2022 e la variazione al bilancio provvisorio 2023. Infine, per le proposte relative al supporto specialistico per l’animazione culturale relativa all’intervento "Una comunità per un borgo", è stata acquisita la proposta della società OPTSCLAS di Milano».

"Ri-Wind - come si sottolinea dal Comune - è un progetto fondamentale per il futuro di Trevinano e di Acquapendente. Per usufruire del finanziamento PNRR, risultato ottenuto grazie al grande lavoro di questa amministrazione, si deve seguire una precisa road map e agire con prontezza e responsabilità".