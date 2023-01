Trenta candeline per Coiffeur Daniela, il salone di via Ansedonia

Daniela Morosini, presidente del comitato di zona grossetana per Cna Grosseto, festeggia i trent’anni di attività: “Un traguardo possibile grazie anche ai miei collaboratori e all’associazione”.



Grosseto: Coiffeur Daniela, il salone di acconciatura di Daniela Morosini, in via Ansedonia a Grosseto, compie 30 anni. È il 20 gennaio 1993 quando Daniela Morosini, imprenditrice e attuale presidente del comitato di zona grossetana per Cna Grosseto, decide di iniziare la sua carriera con un negozio di acconciatura. “Quando ho iniziato questa avventura – dice Morosini -, con l’incoscienza dei 25 anni, non avrei mai immaginato di tagliare questo traguardo. Un percorso nel quale sono cresciuta, ho fatto scelte, mi sono impegnata per migliorare sempre”. La forza di Daniela Coiffeur sta nella clientela e nel fatto che Daniela ha capacità “naturali” per accogliere, ascoltare e dedicare attenzione alle persone, e nella formazione che la titolare, negli anni, ha seguito in varie zone di Italia e all’estero, talvolta istruendo anche altri acconciatori.





“Arrivavo da circa dieci anni di gavetta in un altro salone – continua Morosini – ma mi è sempre stato chiaro che l’apertura di un mio negozio non sarebbe stato un punto di arrivo ma, al contrario, di partenza”. Umiltà, rispetto, pazienza e attenzione all’igiene e alle regole sono le parole chiave intorno a cui ruota il lavoro di Morosini e dei suoi collaboratori.

Una carriera, quella di acconciatrice, che cresce in parallelo con l’impegno di Daniela nell’associazione. “Sono associata a Cna dal gennaio 1993, e fare parte di questo mondo mi ha aiutato tanto nella crescita professionale e personale. Il momento di svolta è stato quando Luciano Tortelli mi chiamò prima di un’assemblea, per dirmi che ero stata nominata nell’organo direttivo della direzione e membro dell’assemblea elettiva”.

Morosini, infatti, ha ricoperto l’incarico di presidente di mestiere per gli acconciatori, vice presidente dell’associazione territoriale e adesso punto di riferimento per le imprese che operano nel comune di Grosseto.

“A Daniela facciamo i nostri auguri e cogliamo l’occasione per ringraziarla pubblicamente -, dicono Riccardo Breda, presidente, e Anna Rita Bramerini, direttore di Cna – perché il suo impegno è sempre totale”. A Morosini, ad esempio, si deve l’ideazione di “Artigiani per la vita”, la manifestazione di raccolta fondi che, ogni anno, permette a Cna di donare cifre importanti ad associazioni del territorio o strutture che operano per la tutela della salute dei cittadini.

“L’evento – continua Morosini – è nato quasi per caso ed è cresciuto oltre ogni aspettative. Serve, a me e ai volontari che vi si impegnano, tanta energia, ma riesce a darmi sempre un’immensa soddisfazione, non solo per i risultati raggiunti in termini di raccolta economica, ma anche perché riesce a far stare insieme le persone, a creare senso di comunità”. Insomma, lavorare per gli altri e con gli altri: “Colgo l’occasione – conclude Morosini - per ringraziare tutto il personale che si è avvicendato negli anni, specialmente una collaboratrice che mi affianca sin dal primo momento; tutti loro hanno contribuito al successo di questa attività. Ma il ringraziamento più sentito va, chiaramente, alla mia clientela per la fiducia dimostrata in questi anni”.