Treni, in servizio il quinto Pop e il terzo Blues. Baccelli: “Avanti col rinnovo”

Firenze: Hanno percorso i loro primi chilometri sui binari delle linee ferroviarie toscane: il quinto treno Pop ed il terzo Blues della flotta dei treni regionali sono entrati ufficialmente oggi in servizio. Il Pop è destinato alle direttrici Firenze-Empoli e Pistoia-Firenze-Montevarchi, mentre il Blues viaggerà sulle linee del Mugello e Senese.



“E’ un altro passo avanti nel piano di rinnovamento previsto dal Contratto di servizio con Trenitalia – commenta l’assessore a trasporti e infrastrutture Stefano Baccelli-. Si tratta di materiale che aumenterà il grado di efficienza del servizio, rendendolo più confortevole e anche ambientalmente più sostenibile. La cura del ferro è fondamentale per il futuro della Toscana e il pieno rispetto dell’obiettivo dei 100 nuovi treni entro il 2034, previsto dal Contratto, è strategico per garantire il diritto ad una mobilità sicura e funzionale, anche nel senso dell’intermodalità, a chi si sposta nella nostra regione, per lavoro, per studio, per turismo”.

I treni Pop hanno 4 carrozze e consentono di far viaggiare 500 persone con oltre 300 posti a sedere e 12 posti per le biciclette.

Il Blues è un treno ibrido a tripla alimentazione, elettrica, diesel e batteria, una tecnologia di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, riduzione del consumo di carburante e forte riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

foto di repertorio