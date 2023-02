Trekking sull’Isola d’Elba: alcune informazioni utili

L'Isola d'Elba è una delle mete preferite da tutti gli amanti di trekking: in autunno e in inverno specialmente, questa meravigliosa isola accoglie molta gente pronta ad affrontare la Grande Traversata Elbana (GTE).



Tra panorami mozzafiato, colori vivaci e una storia antichissima, l'Isola d'Elba riesce a stupire tutto l'anno: addentrandosi tra i suoi sentieri, si potrà scoprire il suo lato più autentico, che farà venir voglia di ritornarci il prima possibile.

La Grande Traversata Elbana

La GTE è la traversata più significativa e conosciuta dell'intera isola: gli amanti dell'escursionismo arrivano da tutt'Italia pur di affrontarla. La traversata può essere percorsa in quattro o cinque giorni, seppure in molti preferiscono muoversi per singole tappe.

La zona interessata dall'escursione comprende mare, boschi e montagne: ecco perché la Grande Traversata Elbana è il modo migliore per scoprire tutti gli ecosistemi dell'isola, fino ad arrivare alla cima del Monte Capanne.

L'organizzazione è fondamentale: è bene, dunque, conoscere tutte le tappe, in modo da ottimizzare i tempi. Ecco un esempio di percorso da seguire:

• 1° giorno: da Cavo a Porto Azzurro. Durante il primo giorno si salirà lungo Monte Grosso, per poi attraversare la Valle delle Fiche e terminare, dopo altre numerose tappe, nel meraviglioso Porto Azzurro.

• 2° giorno: da Porto Azzurro a Marina di Campo. Durante il secondo giorno di traversata, vi ritroverete immersi nei profumi e nei colori della macchia mediterranea.

• 3° giorno: da Marina di Campo a Poggio. Questa fase della traversata vi consentirà di raggiungere il punto più alto dell'isola, il Monte Capanne.

• 4° giorno: da Poggio a Pomonte. L'ultima tappa è una vera e propria immersione nella storia e cultura dell'isola, grazie ai caratteristici borghi che faranno da cornice alla traversata, come il paese di Pomonte.

Questo itinerario può essere percorso sia in senso orario che antiorario. Il periodo da evitare assolutamente per realizzare la GTE è l'estate; preferibili sono invece i mesi da settembre a maggio.

Alcuni consigli utili su abbigliamento, spostamenti e alloggi

Prima di affrontare questa escursione, è necessario fare attenzione ad alcuni aspetti che vanno programmati in anticipo: tra questi sono da menzionare i vestiti, gli spostamenti e gli alloggi.

Per quanto riguarda i vestiti, i must-have sono comode scarpe da trekking, per affrontare le lunghe traversate su vari tipi di terreno, e una giacca a vento per far fronte al mal tempo (in inverno potrebbero creare problemi, dato ghiaccio e vento forte). Da non dimenticare è anche uno zaino per le provviste, in modo tale da avere acqua, cibo e altri strumenti a portata di mano.

Per pianificare ogni spostamento, invece, è fondamentale informarsi circa gli orari dei traghetti da/per l'isola e degli autobus di linea, che fermano in tutti i paesi dell'isola.

Trovare alloggio, infine, non è difficile: ci sono numerose strutture amiche che ospitano gli escursionisti. Il consiglio è semplice: prenotare in anticipo i pernottamenti e i traghetti, per avere un posto assicurato e per trovare le migliori offerte.