Trasporto pubblico: presentata proposta condivisa Montieri e Unione Comuni

Il trasporto pubblico locale continua ad essere al centro dell’impegno del Comune di Massa Marittima per superare le criticità che si sono presentate con l’entrata in vigore dell’orario estivo, che ha segnato il taglio dei servizi urbani in tutti i comuni della Toscana con meno di 20mila abitanti, tra i quali la Città del Balestro.



Massa Marittima: Il Comune ha elaborato una proposta migliorativa attraverso un percorso condiviso con l’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e con il Comune di Montieri, che è stata recepita dalla Provincia e posta all’attenzione della Regione e di Autolinee Toscane, gestore del trasporto pubblico locale in tutto il territorio regionale.

“In questi mesi è proseguito il confronto con la Provincia, la Regione e Autolinee toscane, - spiega Ivan Terrosi, assessore del Comune di Massa Marittima alla Viabilità e ai Trasporti – insieme a me hanno partecipato ai vari incontri Enrico Maestrini dell’Unione dei Comuni e l’assessore di Montieri, Massimo Biagini, con i quali abbiamo elaborato una proposta che riguarda le linee extraurbane che servono le frazioni di Prata, Niccioleta e Ghirlanda: alcune ottimizzazioni sono già operative; inoltre nell’ipotesi che abbiamo inviato alla Regione Toscana abbiamo aggiunto delle integrazioni al servizio con aggiustamenti sui percorsi già esistenti, che ci consentono di prolungare il servizio extraurbano all’interno del centro abitato di Massa Marittima per offrire, in determinate fasce orarie e comunque almeno due volte al giorno, il collegamento con i luoghi più importanti dal punto di vista dei servizi, come i centri commerciali, le poste e il cimitero.”

“Sulle frazioni siamo riusciti a contenere il disagio –prosegue Ivan Terrosi – facendo passare l’extraurbano nelle vie periferiche dove erano presenti le fermate dell’urbano. Siamo consapevoli che a Massa Marittima non sarà possibile ricreare le stesse condizioni del passato ma se sarà accolta la nostra proposta potremmo garantire dei collegamenti fondamentali soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, per i quali il trasporto pubblico diventa essenziale. Per il periodo invernale ci riserviamo di presentare ulteriori proposte integrative, sempre condivise con l’Unione e con gli altri Comuni coinvolti”.

Sulla questione interviene anche il sindaco Marcello Giuntini: “Proprio oggi abbiamo ricevuto una petizione da parte delle minoranze in cui ci è chiesto di farsi promotori verso Provincia e Regione per salvaguardare le fasce deboli dell’utenza e le frazioni: vorrei tranquillizzare gli scriventi perché, come ben spiegato dall’assessore Terrosi, stiamo elaborando delle proposte per alleviare il disagio e ci diciamo fin d’ora disponibili ad un confronto sul tema in seno al Consiglio comunale”.