Tragedia in mare, annegato un uomo di 82 anni 13 agosto 2023

Orbetello: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 18:40 di oggi per una chiamata dalla spiaggia della Giannella. Un uomo di 82 anni è stato recuperato in mare privo di conoscenza dal bagnino che ha iniziato le manovre rianimatorie. Intervenuti sul posto ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e Automedica di Orbetello. Nonostante tutte le manovre di rianimazione attuate dai sanitari l'uomo è deceduto. Sul posto presente per i rilievi la Guardia Costiera





