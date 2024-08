Tra cultura, sport, musica continua l’estate di eventi di Radicondoli

Roberta Cecco, assessore alla Cultura: “Anche quest’anno un ricchissimo calendario per scoprire e vivere Radicondoli e Belforte. Per proporre contenuti originali, di diversa natura. E con la attivissima partecipazione del territorio. Tutto questo infatti è possibile grazie alla presenza e alla capacità propositiva delle associazioni che vivono qui”.



Radicondoli: Tra cultura, sport, musica e iniziative con le associazioni di volontariato continua l’estate di eventi di Radicondoli. Dopo il Radicondoli festival, e in attesa che da settembre continui a lanciare questo territorio sui palcoscenici internazionali, sono già in programma circa 20 appuntamenti, destinati e residenti e viaggiatori che vogliono entrare nel cuore di questo territorio.

Noi cerchiamo di sostenerle e di dare loro stimoli. Perché vogliamo, tutti insieme, continuare a guardare lontano tenendo le nostre radici nel cuore caldo di questa comunità. Che sa raccontare e raccontarsi. Tutte le info degli eventi infatti sono in modo dettagliato sulla pagina Facebook Visit Radicondoli

Dall’8 al 18 agosto ad esempio ci sarà la festa della Pubblica, ovvero la tradizionale festa della Pubblica Assistenza, a Radicondoli, con ristorante e pizzeria ogni sera, il 9 Dj Rollo, 11 serata RadiAttive (squadra calcio femminile), il 14, dalle 15, festa per adulti e bambini con giochi vari. Il 13 e 18 Street Band di Radicondoli. Martedì 20 agosto, sempre a Radicondoli, l’Equinox Duo grazie a Enel. Il 21 agosto invece, palcoscenico dedicato a Belforte dove ci sarà la musica con Belfortissimo, grazie all’Arci. Il 22 agosto, a Radicondoli, Demotropolis con Strane Genti. Il 23 agosto a Radicondoli ci sarà il Dj Marco. Invece sabato 24, a Belforte, Rock’70, con l’Arci. Giovedì 29 agosto, sempre a Radicondoli, Demetropolis con l’associazione Strane Genti. Venerdì 30 agosto a Radicondoli si presenta la squadra di calcio in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica. Sabato 31, di nuovo Demetropolis a Belforte con Strane Genti a Belforte.

Domenica 1 settembre a Radicondoli, Eleonora Vecchio. Dal 6 all’8 settembre torna il Radicondoli Festival con Radicondoli Arte. L’11 settembre, alle 18 nella Terrazza di Palazzo Comunale, “Rifai il Paese, piccoli centri al tempo dell’intelligenza artificiale” con Carolina Taddei, direttore Fondazione Musei Senesi, Louis Andreanaivo, Shazarc Antonia Melis, Bottega Belforte, Bruna Botta, Bar Nazionale e il sindaco, Francesco Guarguaglini. L’iniziativa è realizzata con Confesercenti Siena, Vetrina Toscana e la collaborazione di Camera Commercio Arezzo Siena, UnionCamere, Regione Toscana, Enegan e Canale 3 Toscana. Sabato 14 settembre, evento dedicato ai giovani con la Pro Loco a Radicondoli. Non solo, sempre il 14 settembre ci sarà la premiazione del concorso letterario Dina Ferri. Il fine settimana successivo, sabato 21 settembre, a Belforte, concerto lirico con Barbara Theler Schaller e Stefano Nanni grazie all’Arci. E domenica 22, a Radicondoli, il concerto al Teatro “Scarpe Rosso Sangue” con Rebel e Arci. Sabato 28, in biblioteca, a Radicondoli si parlerà di libri e domenica 29 la festa dell’Acli.