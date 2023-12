Cronaca Tpl: Sabato 9 dicembre 2023 orario invernale “non scolastico” per i bus di AT 6 dicembre 2023

Per la chiusura delle scuole sospese le corse scolastiche sia per i bus urbani che extraurbani di Arezzo – Grosseto - Siena Grosseto: Autolinee Toscane informa che, sabato 9 dicembre 2023, i servizi Tpl nel bacino di Arezzo, Grosseto e Siena, urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario invernale non scolastico. Risulteranno quindi soppresse tutte le corse con validità scolastica. Per ulteriori informazioni Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di “at”, Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

