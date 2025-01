Toscana. Vento, codice giallo su parte del Valdarno, Ombrone pistoiese e Bisenzio

Firenze: La Toscana continua ad essere attraversata da flussi di corrente provenienti da nord est. Previsto già da oggi un rinforzo dei venti di grecale con raffiche fino a 60-80 km/h sui rilievi, sulla costa livornese e sull'Arcipelago.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso l’allerta con codice giallo per vento valida da oggi fino a tutta la giornata di venerdì 17 gennaio per le zone dell’Arno fiorentino, Valdarno inferiore e Ombrone pistoiese e Bisenzio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.