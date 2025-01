Toscana. Terzo settore, 470mila euro per il volontariato giovanile

Cesvot, Regione Toscana – Giovanisì e le 11 Fondazioni bancarie della regione insieme per presentare la quarta edizione del bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo”, pensato per offrire alle nuove generazioni gli strumenti per rinnovare il terzo settore toscano

Il bando è rivolto agli enti del terzo settore della Toscana e andrà a finanziare almeno 94 progetti per un importo complessivo di 470mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 14 febbraio. Tutte le info su www.cesvot.it

Firenze: Promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano significa dare spazio a una generazione nuova perché sia capace di innovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento nelle comunità territoriali, nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

Questi sono gli obiettivi del bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

“La quarta edizione del bando ‘Siete Presente’ – ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - testimonia di per sé la bontà dell’idea che lo sostiene: ragazze e ragazzi sono i costruttori delle nostre comunità sin da subito e per questo occorre valorizzare le loro energie e passioni, a cominciare dal loro agire nelle reti di solidarietà. Sono certo che anche quest’anno arriveranno tanti progetti innovativi e utili ai territori e che vedranno protagoniste le nuove generazioni. Sostenere la cultura del dono tra i giovani è un grande investimento sul futuro della società toscana, sulla sua qualità della vita, sulla sua coesione. Tengo a ringraziare il Cesvot, tutto il Terzo Settore, le fondazioni bancarie che hanno consentito e consentiranno ancora una volta la buona riuscita di questa iniziativa”.

“Con questa quarta edizione del bando, vogliamo riaffermare con forza il valore insostituibile degli enti del terzo settore, promuovendo progetti che accendano i riflettori sul protagonismo giovanile,” dichiara Luigi Paccosi, presidente di Cesvot. “Il nostro obiettivo è offrire ai giovani non solo opportunità di crescita personale e professionale, ma anche un modo per lasciare il loro segno nel tessuto sociale, sia per chi già vive il mondo associativo, sia per chi vi si avvicina per la prima volta. In un mondo che ha bisogno di innovazione e nuove energie, crediamo che lo scambio generazionale rappresenti una ricchezza straordinaria, in grado di dare nuovo slancio alla cittadinanza attiva. Questo percorso non sarebbe possibile senza il supporto convinto della Regione Toscana e delle 11 Fondazioni bancarie regionali, che quest’anno hanno rafforzato il loro impegno, consentendoci di ampliare ulteriormente l’impatto e la portata di questa iniziativa”.

“Nella nuova edizione del bando “Siete Presente”, le Fondazioni toscane di origine bancaria rinnovano il proprio sostegno per facilitare il ruolo dei giovani nell’associazionismo e le sfide per il Terzo Settore. In Toscana, il mondo del volontariato rappresenta una ricchezza indiscussa e un forte elemento identitario per le comunità locali, e ha sempre necessità di forze e idee nuove e fresche per realizzare innovazioni e comunità di pratiche. I giovani sono il nostro “presente” al centro delle attività programmatiche delle Fondazioni. La collaborazione quindi, sempre più stretta e strategica fra le fondazioni toscane e gli enti territoriali garantisce una progettualità capillare e ben visibile sui territori di riferimento per crescere insieme.” commenta Carlo Rossi, coordinatore della Consulta delle Fondazioni Bancarie Toscane

Il bando è rivolto a tutti gli enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) con sede legale in Toscana, nonché alle onlus iscritte all’Anagrafe Unica della Toscana di cui al d.lgs. n.460/1997 con esclusione delle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e degli Enti soci del Cesvot.

Al bando sono destinati 470mila euro di cui 255mila da Regione Toscana - Giovanisì, e 215mila dalle 11 Fondazioni bancarie della regione. Le specifiche dei budget e del numero dei progetti che saranno finanziati su ciascun territorio sono riportate nel bando.

Gli enti potranno presentare le loro proposte dal 14 gennaio fino alle ore 13 di venerdì 14 febbraio compilando il formulario online disponibile sul sito www.cesvot.it.