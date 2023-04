Toscana promozione: approvato il bilancio di previsione 2023

Firenze: Il Consiglio regionale approva a maggioranza, con 19 voti a favore e 10 voti contrari, il Bilancio di previsione per l’anno 2023 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. L’atto è stato illustrato in Aula dalla presidente della commissione Sviluppo economico, Ilaria Bugetti. “Il valore per il 2023 è di circa 8milioni e121mila euro per quanto riguarda i contributi per l’attuazione del programma di attività. I contributi dalla Regione sono pari a un milione e mezzo, i ricavi per prestazioni e attività commerciali pari a 350mila euro. Si registra un incremento del valore della produzione di circa il 14,3 per cento, con una tendenza su tutto il settore turistico della nostra Regione, in particolare con una concentrazione sulle destinazioni poco conosciute. Si tratta dunque – ha proseguito la presidente – di un bilancio consolidato, ma anche in forte crescita dopo la pandemia. Le unità dipendenti rimangono 22, con una sola posizione dirigenziale, quella del direttore”.



Come spiegato in commissione, le risorse per il programma di attività sono pari a 4milioni, dei quali 2milioni e 450mila euro per il progetto “Promozione economica - Programma annuale di promozione economica”; 64mila e 768mila euro per “Interventi di valorizzazione sulla via Francigena e su altri itinerari”; 150mila euro per le attività di promozione economica- protocollo di intesa Versilia Yachting Rendez Vous” relativa alla promozione della nautica e del mare; 86mila come contributo triennale alla fondazione “La Versiliana” per iniziative a carattere strategico territoriale attraverso TPT quale organismo unitario di coordinamento; 160mila come trasferimento di risorse regionali, in conto corrente, ad enti delle amministrazioni locali destinati a interventi per il commercio di qualità e politica di rete Vetrina toscana; 340mila quali risorse destinate a interventi a favore del commercio a tutela attiva delle pmi commerciali; 25mila e 907 quali risorse destinate a trasferimenti correnti ad altri soggetti per interventi di valorizzazione della Via Francigena.

Per la previsione dei nuovi contributi indicati nel triennio, il contributo di funzionamento assegnato dalla Regione Toscana stima un incremento nel 2025, passando da un milione e 500mila euro a un milione e 700 mila. Il Piano degli investimenti prevede, nel triennio analizzato, 20mila euro per ogni annualità.