Escursione alla Diaccia Botrona. Prosegue il percorso partecipativo del Progetto RICREA Interreg

Sabato 16 novembre con la Provincia di Grosseto e la Cooperativa Le Orme

Castiglione della Pescaia: Proseguono gli incontri del progetto interreg marittimo RICREA finalizzato alla definizione del Piano d’azione del “Contratto di area umida” della Diaccia Botrona. La Provincia di Grosseto, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, ha promosso una serie di attività gratuite per far conoscere la Riserva Naturale.





«Un luogo che deve essere valorizzato e tutelato - afferma la sindaca Elena Nappi - e possiamo farlo solo attraverso la sua puntuale conoscenza sopratutto grazie anche a progetti come quelli ai quali stiamo partecipando in questi anni che sono ottime possibilità di promuovere la riserva naturale della Diaccia Botrona con le sue bellezze e con tutte le potenzialità turistiche che si porta dietro: dai percorsi a piedi, a quelli in bici, dal birdwatching alle escursioni con il barchino e le canoe. Un indotto turistico variegato ed importante per gli obiettivi che da tempo questa amministrazione si e’ prefissa per la crescita del territorio».

Il primo appuntamento è sabato 16 novembre, dalle ore 9.30 alle 12.30.

La Cooperativa Le Orme accompagnerà gli stakeholder del progetto in un'escursione guidata alla scoperta della Diaccia Botrona.

Successivamente sono in programma laboratori partecipativi alla Casa Rossa Ximenes per capire criticità e opportunità di sviluppo dell'area umida e parlare dei progetti realizzati e da realizzare in futuro.

Il programma degli incontri:

Martedì 19 novembre - ore 16:00 / 19:00

Laboratorio partecipativo per l'individuazione di criticità e opportunità

Martedì 26 novembre - ore 16:00 / 19:00

Laboratorio partecipativo per la condivisione degli obiettivi per il futuro

Martedì 10 dicembre – ore 16:00 / 19:00

Laboratorio partecipativo per la definizione del Piano d’Azione

L’incontro finale di restituzione è fissato invece per martedì 17 dicembre nella Sala Pegaso presso la Provincia di Grosseto.