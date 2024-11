Parco Baden Powell: la targa dedicata al fondatore dello scoutismo trova una nuova collocazione

Grosseto: Oggi, la targa commemorativa di Robert Baden Powell, fondatore del movimento scout, ha trovato una nuova casa. Situata inizialmente tra via Statonia, via Piero Fanti e via Fiesole, la targa è stata trasferita nel Parco La Pira, una zona verde che si estende tra via Papa Giovanni XXIII e viale Einaudi. Una decisione questa che arriva dopo una richiesta dei gruppi scout di Grosseto, prontamente accolta dall’Amministrazione comunale, che, durante il Consiglio comunale, aveva approvato l’individuazione di una nuova area più consona.





Alla cerimonia di questo pomeriggio erano presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla Toponomastica Fabrizio Rossi, l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi, don Ciro e Francesca Fanteria e il consigliere comunale Luca Vitale.

“Robert Baden Powell è un simbolo di educazione e di valori che hanno lasciato un’impronta profonda nel movimento scout internazionale - commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Con questa nuova collocazione, l’Amministrazione intende onorare il suo lascito, ricordando la sua celebre raccomandazione: ‘Cercate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’avete trovato’. Un insegnamento che oggi più che mai è fondamentale trasmettere alle giovani generazioni, in particolare a quei ragazzi che vivono e crescono nello scoutismo”.

Soddisfazione anche da parte degli assessori Fabrizio Rossi e Riccardo Ginanneschi che hanno dichiarato: “Siamo felici di aver accolto con piacere la richiesta dei gruppi scout locali. Il Parco La Pira è il luogo ideale per ospitare questa targa, in un ambiente dove i cittadini si ritrovano quotidianamente per godere della natura e dello spazio pubblico. Un angolo verde che, proprio grazie a questo gesto, avrà ancora più significato, diventando un punto di riferimento simbolico per chi crede nei valori dello scoutismo”.