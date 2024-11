Minacce Tajani (Forza Italia). La solidarietà da parte Berardi, Agresti e Gabbrielli

Grosseto: "Il Coordinatore Provinciale Roberto Berardi, l’Assessore Luca Agresti ed il Consigliere Capogruppo Amedeo Gabbrielli, a nome di Forza Italia Grosseto, esprimono la massima vicinanza e solidarietà al Segretario nazionale Antonio Tajani per le vili ed inaccettabili minacce ricevute, certi che simili gesti non possano far venir meno il suo impegno e la sua autorevolezza da sempre dimostrati nel difendere i principi fondamentali della democrazia", termina la nota.