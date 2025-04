Nuovo intervento del Consorzio 6 Toscana Sud sul torrente Lanzo

Grosseto: Un nuovo intervento del Consorzio 6 Toscana Sud inserito nel piano delle attività della bonifica. Sono stati eseguiti lavori di movimentazione del materiale litoide in eccesso nella sezione del torrente Lanzo, che aveva determinato un aumento del rischio idraulico in un’area particolarmente delicata vista la vicinanza con terreni agricoli e della confluenza nel fiume Ombrone. Il fosso scorre a ridosso dell’abitato di Paganico ed è quindi fondamentale una manutenzione costante. L’intervento sul corso d’acqua, inserito nell’unità idrografica Pianura Grossetana, rispetta le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.