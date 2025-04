La “Collina delle fiabe” a Riparbella – Seconda edizione

Via alla manifestazione di interesse. Scadenza il 9 maggio

Riparbella: Il festival “La collina delle fiabe” si prepara alla sua seconda attesissima edizione, che si svolgerà nel mese di settembre 2025 a Riparbella. E scatta la ricerca di nuove facciate da trasformare in opere d’arte. Scadenza: il prossimo 9 maggio.

Come lo scorso anno, l’amministrazione comunale ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta ai cittadini che hanno intenzione di concedere il comodato d'uso per realizzare i nuovi murales, che andranno ad aggiungersi agli 8 già realizzati, già diventati elemento di attrazione turistica da tutta Italia (e non solo).

Gli artisti fino ad oggi coinvolti sono tra i più importanti ed influenti della street art internazionale: Moneyless, Daniel Munoz, Zed 1, Giò Pistone, la coppia Zosen Bandido e Mina Hamada; il riparbellino Giacomo Martellacci. Prima di loro, ad aprire la strada ai murales nel 2019, ci aveva pensato “Vinci” Vincenzo Marano Esposito. E nuovi nomi sono in arrivo.

Curato da Gian Guido Maria Grassi (e dall’associazione Start Attitude impegnata in numerosi progetti artistici e culturali in tutta Italia), il festival – che ha colorato Riparbella rendendo il borgo un museo a cielo aperto - è stato promosso dal Comune. Per Riparbella l’intento è quello di promuovere arte pubblica partecipata per la rigenerazione urbana, culturale e sociale.

Il sindaco di Riparbella Salvatore Neri e la vicesindaca Monica Marraffa: “I murales già realizzati hanno riscosso davvero molto successo e anche nei weekend invernali moltissime persone hanno scelto Riparbella per ammirarli andando poi a riempire i nostri ristoranti e tutte le attività del borgo. Facendo tappa anche al centro espositivo etrusco o visitando il presepe meccanico. È per questo motivo che vogliamo proseguire l’esperienza, continuando a caratterizzare Riparbella con l'arte oltre che con il turismo outdoor ed enogastronomico”.

COME FARE

I cittadini interessati, proprietari degli spazi, potranno indicare la propria disponibilità presentando la domanda agli uffici comunali entro e non oltre le ore 12 del 9 maggio 2025.

La modulistica dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Riparbella, indirizzata a Comune di Riparbella (PI) – Piazza del Popolo n. 1 - Ufficio Area Amministrativa ovvero trasmessa a mezzo pec all’indirizzo comune.riparbella@postacert.toscana.it

Tutte le info e i moduli

https://www.comune.riparbella.pi.it/novita/avviso-reperire-spazi-privati-la-realizzazione-di-murales-scadenza-bando-9-maggio-2025-ore