Come da tradizione, anche quest’anno a Livorno si celebra la Giornata nazionale del Mare

Livorno: La mattina di venerdì 11 aprile, oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città saranno i protagonisti di questa importante ricorrenza.

Sono gli studenti che ASL, Guardia Costiera, ARPAT e Società Nazionale Salvamento hanno già incontrato nell’ambito del progetto “un Mare di amici”, il progetto finalizzato a promuovere percorsi di educazione alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente marino nell’ottica “One Health”.

Anche quest’anno l’evento si svolgerà ai Bagni Pancaldi, dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi potranno visitare gli stand dei promotori dell’iniziativa e quelli di tanti altri Enti impegnati nella difesa del mare e dell’ambiente che non sono voluti mancare all’evento come, i Vigili del Fuoco, i servizi tecnico nautici del porto (Rimorchiatori, Piloti, Ormeggiatori), il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, il Consorzio LAMMA, il CNR-Istituto per la Bioeconomia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il WWF, la Lega Navale Italiana, la Polizia Provinciale, l’associazione Marevivo e l’associazione Acchiapparifiuti.

Anche Croce Rossa Italiana, Misericordia e SVS assicureranno la propria presenza.

Oltre a partecipare ad attività laboratoriali e pratiche, tra tanti giochi e curiosità, i ragazzi riceveranno utili consigli su come vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità e potranno vedere all’opera le motovedette e gli elicotteri della Guardia Costiera e i professionisti del salvamento che simuleranno delle operazioni di salvataggio di bagnanti in difficoltà, anche con l’aiuto dei cani “Ettore” e “Ariel” che tanto successo sempre riscuotono.

Saranno presenti il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Cristina Grieco, e il Comandante regionale della Guardia Costiera, l’Ammiraglio Canu, che daranno il benvenuto agli studenti e alle studentesse.

L’iniziativa, che sarà aperta anche alla cittadinanza, verrà replicata a favore degli alunni delle scuole superiori il prossimo 16 maggio, nell’ambito della “Blu Livorno – la biennale del mare e dell’acqua” presso la Terrazza Mascagni alla presenza del Ministro Musumeci, con la partecipazione della Protezione Civile e di tanti Enti tecnico scientifici e di ricerca sulle nuove tecnologie applicate al mare.