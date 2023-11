Toscana Assofido-Codacons chiede a regione task force salvare canili e animali fuggiti da abitazioni

Assofido-Codacons, nell’esprimere piena solidarietà alle popolazioni colpite dal maltempo, ha presentato oggi una diffida alla Regione Toscana chiedendo di adottare misure di salvaguardia anche in favore degli animali delle aree interessate dall’emergenza.



Firenze: Si apprende in queste ore di una mobilitazione partita in Toscana per salvare i canili e rifugi dopo l'allerta maltempo che in queste ore ha messo in ginocchio la regione – scrive nella diffida Assofido-Codacons – Ritemiamo tuttavia che, al fine di tutelare il benessere di tutti gli animali, ed in particolare quelli ospitati all’interno di canili e/o strutture di rifugio, la Regione debba attivare una task force permanente così da rendere stabile l’organizzazione degli aiuti e agire in maniera più veloce e mirata.

Spetta alla Regione, in virtù delle proprie competenze tra le quali la tutela ed il rispetto del benessere animale, arrivare ad adottare specifiche misure atte a monitorare la situazione all’interno dei canili e dei rifugi dinanzi al verificarsi di specifiche situazioni, come nel caso di una emergenza meteo.

Per tali motivi Assofido-Codacons ha chiesto alla Regione Toscana, tenuto conto delle avverse condizioni meteo che stanno interessando in queste ore e continueranno ad interessare il territorio, la realizzazione di una task force permanente al fine di tutelare e sorvegliare tutti gli animali ospiti all’interno di canili e/o rifugi, nonché di tutti gli animali randagi, vaganti o fuggiti dalle proprie abitazioni.