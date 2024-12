Torneo s3 della Pallavolo Grosseto

La nostre piccole atlete del settore S3, sono state impegnate nella prima edizione 2024-2025 del Trofeo Città di Grosseto, riservato alla Categoria di II° livello allenate dei Tecnici Elisabetta Alberti e Federica Brizzi coadiuvate da Caterina Martini .

Grosseto: Impeccabile, come sempre, il nostro staff, guidato da Vito di Giovanna, nelll'organizzazione e nello svolgimento dell'evento, che ha visto le numerose mini-squadre (3vs3) darsi battaglia in gare su due set con punteggio a 15, intervallate dalla pausa merenda offerta dalla Società!

La classifica finale :

1° classificata VIRTUS MAREMMA ROSA

2° classificata Pallavolo Grosseto 4

3° classificata Pallavolo Grosseto 2

Ringraziamo di cuore le Società ospiti, il New Volley di San Vincenzo e Venturina e la Virtus Maremma di Roccatederighi, le nostre ragazze della U14 (Elena Gemignani, Dorotea Costanzi, Ilary Villani, Anna Deiana, Marta e Elena Torriti) per l'arbitraggio, e l’Amministrazione comunale per il patrocinio ed il sostegno economico.

Un ringraziamento speciale per il Ns speaker Livio Termite che ha brillantemente animato l'evento. Ovviamente Vi aspettiamo tutti alle prossime iniziative del 2025 e sempre….FORZA PALLAVOLO GROSSETO