Vinitaly 2025: ottimo riscontro per Enoteca Italiana Siena nei primi giorni di fiera

Siena: Un ottimo riscontro per la partecipazione a Vinitaly di Enoteca Italiana Siena, presente a Verona per il secondo anno. Il banco istituzionale, galleria hall 6-7 stand 11, ha richiamato molti visitatori interessati al marchio ed al suo percorso.

Questi primi giorni sono stati l’importante occasione per la Presidente D’Aquanno di incontrare le istituzioni presenti: il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, i presidenti di diverse regioni italiane, i consorzi del vino. La fiera di Verona è un momento fondamentale per confrontarsi con i tanti buyer che vogliono diventare parte della rete come possibili punti di Enoteca Italiana Siena. Un grande interesse quindi da tutto il mondo del vino nazionale ed internazionale per la Fondazione Enoteca Italiana Siena ed anche un’importante occasione per promuovere la città.

“Una grande emozione essere nuovamente a Vinitaly, afferma la presidente Elena D’Aquanno, ormai il marchio è sempre più affermato sia a livello nazionale che internazionale. Sono tantissime le cantine che vogliono entrare a far parte del nostro Museo e dell' Enoteca, sono felice ed orgogliosa come il primo giorno. Un ‘occasione importantissima anche per parlare di Siena e della sua centralità nel mondo del vino”.

I prossimi giorni saranno nuovamente intensi di appuntamenti per la presidente che continuerà a raccontare i futuri passi di Enoteca Italiana Siena negli importanti spazi di Vinitaly.