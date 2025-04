Ad Artemare Club si studia il Lunfardo per il Tango

Si, per “leggere il Tango necesse est” il nuovo libro settimanale per il prestito della Biblioteca del Tango Artemare Club - Accademia Blue Moon è “Lunfardo e il Tango”. Racconta il comandante Daniele Busetto, grande appassionato di cultura milonguera nonché allievo tanguero all'Accademia di danza argentina citata dei “maestri dei maestri” Tania Grisostomi e Luigi Bisello, che il Lunfardo e il Tango nascono contemporaneamente, intorno al 1870 nei bassifondi di Buenos Aires e indissolubilmente legati daranno luogo il primo a un fenomeno linguistico unico, parte irrinunciabile dell'espressione argentina che ne definisce l'identità, l'altro alla danza passionale divenuta famosa in tutto il mondo.

In questo libro, assolutamente da leggere da coloro che ballano il Tango, è riportato la loro evoluzione ed il ruolo fondamentale rivestito dall'emigrato italiano di fine Ottocento e del primo Novecento della loro crescita, gli italiani hanno infatti contribuito enormemente al Lunfardo, che un “argot”, un registro linguistico proprio di un gruppo sociale particolare, forma di parlare invertendo l'ordine delle sillabe di una singola parola - ecco quindi che il tango risulta essere gotán, cabeza è zabeca - e conoscerlo è indispensabile per capire molti testi di canzoni milonguere e per frequentare i luoghi tradizionali di Tango specialmente a Buenos Aires, visita che Artemare Club spera in gruppo di fare entro il 2026.