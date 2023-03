Torneo delle Regioni: 22 convocati del Bsc Grosseto per il try-out

Domenica 19 marzo si terrà il secondo raduno per le varie categorie di baseball e softball anche allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Al via il secondo try-out per la selezione della rappresentativa della Toscana che dal 2 al 4 giugno si giocherà il Torneo delle Regioni. Sono ben ventidue i convocati, tra baseball e softball, del Big Mat Bsc Grosseto che si presenteranno al raduno di domenica 19 marzo sui diamanti di Antella, nel comune di Bagno a Ripoli, di Firenze e dello stadio Simone Scarpelli di Grosseto. “Siamo davvero soddisfatti – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – dei tanti ragazzi e ragazze che sono stati convocati per il try-out di domenica. Tutto ciò conferma quanto la nostra società, grazie al grandissimo lavoro dei nostri manager, coach e dirigenti, sia apprezzato e capace di formare giovani atleti di livello”.

Per quanto riguarda il baseball, per la categoria Little league, che si allenerà ad Antella, sono stati convocati Serse Benelli, Gianmaria Fontana, Alessandro Mangani e Alessio Secciani; per la Junior league, che si ritroverà a Firenze, sono stati chiamati Gregorio Pugliese e Riccardo Risico; infine per la categoria “Senior league”, che si allenerà allo stadio Simone Scarpelli, ci saranno Alessandro Dragoni, Matteo Galli, Alessio Ginnesi, Lorenzo Orlandini, Leonardo Mangani e Thomas Lisci.

Per il softball entrambe le categorie Little e Junior league si alleneranno nel diamante dello stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Per le “piccole” sono state convocate Viola De Gennaro, Ester De Rosa, Ginevra Simoni, Natascia Aquilai, Sveva Miglianti e Francesca Monaci; mentre per le Junior le biancorosse presenti saranno Ginevra Fontana, Beatrice Innocenti, Margherita Secciani e Alessia Neosi.

Gli allenamenti allo stadio Scarpelli sono aperti al pubblico e con ingresso gratuito.

Foto di Noemy Lettieri.